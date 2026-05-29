В Уфе презентовали книгу памяти журналиста и добровольца Эдуарда Хизбуллина

В беседе с «Башинформом» Резеда Хизбуллина призналась, что её сын был разным, но искренним и откровенным. По её словам, Эдуард не просто познавал жизнь, но и ценил каждое её мгновение.

«Когда Лилия Шафикова приступила к написанию книги, я будто заново прожила жизнь вместе с Эдиком. И я очень благодарна за это Лилии Айратовне. Надеюсь, память о сыне сохранится на века. Он заслуживает этого. И очень хочется верить, что мы сохраним память и о мальчиках, которые погибли на СВО, в книгах, стихах, песнях, — сказала Резеда Хизбуллина. — Я благодарю Национальную библиотеку за то, что книгу об Эдике представили в её стенах, да ещё и в день проведения „Китап-Байрама“. Но, честно говоря, сыну не очень понравилось бы такое большое внимание вокруг него, Эдик был скромным человеком. Очень больно говорить о нём в прошедшем времени, но я стараюсь выдержать. До сих пор в голове звучат слова, сказанные сыном накануне отправки в зону СВО. Я тогда очень сильно плакала, пыталась его разубедить, ведь он не служил в армии. „Куда ты, улым? Как же так?“ — спрашивала я его. А он мне в ответ процитировал Сергея Есенина: „Если крикнет рать святая: ‚Кинь ты Русь, живи в раю! ‘, я скажу: ‚Не надо рая, дайте родину мою‘“. И ключевое слово, которое он произнёс: „Мама, ты должна меня отпустить“. И я отпустила моего мальчика».

В книге «История одного блокнота» много фотографий с Эдуардом Хизбуллиным. В них он изображён в детские, юношеские годы, в профессии. Есть кадры, сделанные на передовой. И на каждом снимке Хизбуллин улыбается, будто говорит: «Всё путём, всё нормально». Именно с таким девизом жил и работал Эдуард.

На одной из фотографий Эдику пять лет. В то время семья Хизбуллиных жила на улице Фрунзе, ныне Заки Валиди, недалеко от Дома правительства. Однажды Резеда Зиязетдиновна и сын возвращались из детского сада, мама показала маленькому Эдику растущие у Белого дома тюльпаны, сказала, какие же красивые цветы. Дома начала готовить ужин, а Эдик пошёл на улицу кататься на велосипеде.