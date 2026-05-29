В Уфе презентовали книгу памяти журналиста и добровольца Эдуарда Хизбуллина

Об этом говорили родные Эдуарда Хизбуллина, его друзья, товарищи, коллеги на встрече с заслуженным работником культуры Башкортостана, членом Союза журналистов России Лилией Шафиковой — автором книги «История одного блокнота».
Как ранее сообщал «Башинформ», Лилия Шафикова, работавшая с Эдуардом Хизбуллиным на башкирском телевидении несколько лет, написала о нём книгу за считанные дни. Поводом для написания стал рабочий ежедневник Хизбуллина, найденный его мамой. По словам Шафиковой, книга стала для неё откровением и стремлением рассказать всему миру о пронзительном, искреннем и светлом человеке, каким был Эдуард. Накануне в столице Башкирии на полях книжной ярмарки «Китап-Байрам» писательница представила книгу широкой общественности.
«Я не имела права не написать эту книгу. Эдуард пришёл в спортивную редакцию, которую я возглавляла, с большим желанием работать спортивным журналистом. С тех пор Эдик всегда был в поле моего зрения. Потом мы с ним вместе работали в хоккейном клубе, где он был пресс-атташе. Он добился там очень высоких результатов. Затем он ушёл служить на специальную военную операцию. Эдуард всегда был тем человеком, который именно служит — преданно и беззаветно. Когда он приехал с фронта в первый отпуск, позвонил мне. Хорошо знаю семью Эдуарда, его маму — Резеду Зиязетдиновну. Беседы с ней о сыне, о его жизни, судьбе ложились в сознании готовыми главами. Так и родилась книга об Эдуарде Хизбуллине. Я просто села за стол, включила ноутбук и начала вспоминать», — поделилась с «Башинформом» Лилия Шафикова.
В сердце Резеды Хизбуллиной продолжает тлеть уголёк боли утраты сына. Женщине с трудом удаётся сдерживать слёзы и дрожь в голосе. Но Резеда Зиязетдиновна, когда вспоминала детские годы и юношество Эдуарда, улыбалась. И в этой улыбке читалось: сын рядом, он жив — в книге, в сердцах его дочерей и супруги, мыслях его друзей.
В беседе с «Башинформом» Резеда Хизбуллина призналась, что её сын был разным, но искренним и откровенным. По её словам, Эдуард не просто познавал жизнь, но и ценил каждое её мгновение.
«Когда Лилия Шафикова приступила к написанию книги, я будто заново прожила жизнь вместе с Эдиком. И я очень благодарна за это Лилии Айратовне. Надеюсь, память о сыне сохранится на века. Он заслуживает этого. И очень хочется верить, что мы сохраним память и о мальчиках, которые погибли на СВО, в книгах, стихах, песнях, — сказала Резеда Хизбуллина. — Я благодарю Национальную библиотеку за то, что книгу об Эдике представили в её стенах, да ещё и в день проведения „Китап-Байрама“. Но, честно говоря, сыну не очень понравилось бы такое большое внимание вокруг него, Эдик был скромным человеком. Очень больно говорить о нём в прошедшем времени, но я стараюсь выдержать. До сих пор в голове звучат слова, сказанные сыном накануне отправки в зону СВО. Я тогда очень сильно плакала, пыталась его разубедить, ведь он не служил в армии. „Куда ты, улым? Как же так?“ — спрашивала я его. А он мне в ответ процитировал Сергея Есенина: „Если крикнет рать святая: ‚Кинь ты Русь, живи в раю! ‘, я скажу: ‚Не надо рая, дайте родину мою‘“. И ключевое слово, которое он произнёс: „Мама, ты должна меня отпустить“. И я отпустила моего мальчика».
В книге «История одного блокнота» много фотографий с Эдуардом Хизбуллиным. В них он изображён в детские, юношеские годы, в профессии. Есть кадры, сделанные на передовой. И на каждом снимке Хизбуллин улыбается, будто говорит: «Всё путём, всё нормально». Именно с таким девизом жил и работал Эдуард.
На одной из фотографий Эдику пять лет. В то время семья Хизбуллиных жила на улице Фрунзе, ныне Заки Валиди, недалеко от Дома правительства. Однажды Резеда Зиязетдиновна и сын возвращались из детского сада, мама показала маленькому Эдику растущие у Белого дома тюльпаны, сказала, какие же красивые цветы. Дома начала готовить ужин, а Эдик пошёл на улицу кататься на велосипеде.
«И что делает этот сорванец? Возвращается с сорванными тюльпанами! А за руку Эдика ведёт милиционер. Конечно, я испугалась. А сын говорит: „Мама, этот букет тебе. Тебе же понравились тюльпаны“. А вот на этой странице фотография Эдика в белом костюме на выпускном. Помню, перед окончанием школы мы пошли на рынок выбирать костюм. Я показываю и предлагаю сыну практичные тона, а он ни в какую — или этот, или никакой», — вспоминает Резеда Хизбуллина.
Эдуард Хизбуллин не был равнодушным и безучастным. Об этом ярко свидетельствует ещё один эпизод из его жизни. На уроке литературы писали сочинение по картине художника Фёдора Решетникова «Опять двойка». Эдуард обладал живым слогом, а получил за работу оценку «три». В чём дело? Оказывается, заступился за двоечника, что, конечно же, выходило за рамки общепринятых методических норм.
«Не могу не вспомнить ещё один момент, характеризующий Эдика. Я готовилась к выступлению перед коллегами. Надо было написать презентацию для показа на большом экране. Но поскольку я не очень хорошо владею компьютерными программами, обратилась за помощью к сыну. В итоге Эдуард оформил слайды сам. И когда завершала выступление, люди начали улыбаться. Оборачиваюсь, а на последней странице вместо слов „Спасибо за внимание“ написал слова легендарного Уэйна Гретцки „Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была“», — рассказала Резеда Хизбуллина.
Хоккей в жизни Эдуарда Хизбуллина занял особое место. Можно сказать, что лёд, клюшка и шайба и, конечно же, имена и номера хоккеистов, которых знал весь мир, стали его сакральными символами. Об этом говорили и учителя школы-лицея № 107 — Ирина Субботина, Надежда Сидорова и Ольга Проскурина. Кстати, именно Ольга Васильевна впервые сказала ученику, что его ждёт будущее спортивного репортёра.
«Эдик был ребёнком, который приходил на уроки с кучей спортивных газет. Однажды на уроке наблюдаю за ним — Эдик украдкой читает „Спорт-экспресс“. И, видимо, настолько увлёкся, что начал громко шуршать страницами. А у этой газеты развороты большие, под столешницей парты на коленях не помещаются. Сделала ученику замечание: „Хизбуллин, может, вы нам расскажете, что тут интереснее урока?“. Но тогда стало ясно, что перед нами преданный увлечению человек, который, как горьковский Данко, будет нести людям огонь», — поделилась воспоминаниями Надежда Сидорова.
Эдуард обладал обострённым чувством справедливости, подтверждает слова коллеги Ирина Субботина. По её словам, юноша всегда боролся, защищал и даже требовал.
«У Эдуарда в школе была самая очаровательная улыбка. Она была честной и искренней. Особенно когда речь шла о маме. У Эдика была невероятная любовь к ней. Он настолько чувствовал маму и оберегал её, что его чувства отражались в ощущениях и эмоциях. Мама — это Родина. Поэтому понятно, что Эдуард не мог не пойти на СВО. Но он всегда верил, что мама будет рядом. Уверена, на передовой Эдуард ни на минуту не забывал Резеду Зиязетдиновну и свою семью, которую он боготворил», — сказала Ирина Николаевна.
Известие о решении Эдуарда Хизбуллина отправиться в зону СВО было в некоторой степени ожидаемое, поскольку на передовой в 2022 году начали выполнять боевые задачи его друзья. Об этом сказал руководитель спортивной редакции БСТ Артём Кочешев. Но потрясением для него стало гибель коллеги.
«Когда я пришёл работать на БСТ в 2011 году, Эдуард уже был известным тележурналистом. Он был влюблён в хоккей, обладал энциклопедическими знаниями об этом виде спорта. Пожалуй, это он хотел видеть и в коллегах. Помню, как он засыпал меня вопросами о хоккее. Экзамен я прошёл и Эдуард принял меня за равного. Наш товарищ никогда не работал вполсилы. Он и чувствовал жизнь всем сердцем. Если дружил, то до конца. Веселился от души. Сердился тоже, кстати, на полную. Но Эдуард всегда был готов подставить плечо, поддержать и прикрыть. Поэтому понятно, почему он ушёл на СВО — там служили его друзья и, видимо, наступил момент, когда он уже не мог поступить иначе», — поделился с «Башинформом» Артём Кочешев.
Корреспондент «Башинформа» Эдуард Кускарбеков не знал Эдуарда Хизбуллина лично, однако много слышал о коллеге. Военкор признался, что после прочтения книги Лилии Шафиковой личность спортивного журналиста и военнослужащего для него открылась с новой стороны.
«История Эдуарда Хизбуллина, написанная Лилией Шафиковой, никого не оставит равнодушным. Я бы даже сказал, что это „Повесть о настоящем человеке 2.0“. Да, к сожалению, наши пути с Эдуардом не пересеклись, но я „познакомился“ с ним на страницах книги о нём. Человек — невероятной судьбы! Строки повествования настолько убедительны и искренни, что складывается впечатление, будто знал Эдуарда всю жизнь. Мне довелось встречаться с воинами в зоне спецоперации. Они мужественные, волевые и сильные люди. Уверен, и Эдуард тоже из их числа. Для наших бойцов на передовой самая настоящая броня и защита — любовь к родителям, близким и родному краю. Бойцы погибают за Родину, но мне трудно говорить, что Эдуард Хизбуллин „был“. Он есть, он рядом с нами. Все воины, отдавшие жизни за Россию, живут в наших сердцах, мыслях, на страницах книг. Герои никогда не будут забыты», — сказал Эдуард Кускарбеков.
Эдуард Хизбуллин ушёл добровольцем на фронт в сентябре 2022 года. Служил в мотострелковом батальоне. Все его качества проявились и на передовой. Однополчане Эдуарда знали, что на него можно положиться и он не подведёт. Так случилось и 4 августа 2024 года. В тот день поступил приказ найти бойца — отца пятерых детей. Эдуард Хизбуллин добрался до места назначения, но на пути бойца оказалась коварная мина. Боезаряд сработал, но Эдуард не потерял сознания. Нескольких минут хватило на то, чтобы вытащить из нагрудного подсумка телефон, отключить режим «авиа» и набрать номер жены Адель.
«Я вас люблю. Я хочу пить. Скажите „Массажисту“, что я здесь», — сказал Эдуард.
В эти минуты до раненого бойца долетел дрон с аптечкой. Но Эдуард уже не смог до неё дотянуться.
Эдуард Хизбуллин награждён орденом Мужества посмертно. Похоронили героя на Южном кладбище Уфы.
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