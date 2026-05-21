В Уфе увидела свет книга про героя СВО Эдуарда Хизбуллина

Лилия Шафикова была наставником Эдуарда Хизбуллина, когда он работал спортивным репортёром. Позже он стал пресс-атташе команд «Толпар» и «Агидель» хоккейного клуба «Салават Юлаев», где проработал 15 лет. Все эти годы Лилия Шафикова и Эдуард Хизбуллин были не просто коллегами, а преданными друг другу друзьями.

«Эдуард пришёл на телевидение ещё школьником. Начинал со стажировки, внимательно наблюдал за работой опытных корреспондентов и редакторов, затем сам стал частью команды. Коллеги и знакомые отзывались о нём, как о специалисте с энциклопедическими спортивными знаниями. Эдуард и правда был гуглом хоккея», — сказала «Башинформу» Лилия Шафикова.

Эдуарда Хизбуллина трудно назвать домашним мальчиком. Он был по-настоящему искренним, честным и бесстрашным. Маленький Эдик вместе с отцом попал в снежный плен — автобус на заснеженной дороге, мороз, 12 часов ожидания. Трёхлетний ребёнок не плакал, не звал маму. Просто сидел и ждал.

В школе Эдуард получил двойку за поведение, потому что во время урока читал «Спорт-Экспресс». Ему было важно узнать счёт в НХЛ. Мальчик складывал газету вчетверо, ставил на колени, смотрел боком, делал вид, что слушает. Не выдержал — положил на стол. Учительница спросила тогда ученика: «Хизбуллин, может, вы нам расскажете, что тут интереснее математики?» Вся школа знала — Эдуард помешан на спорте. А учительница русского языка тогда сказала: «Мы все в один момент поняли, что рано или поздно ему доверят микрофон». Пророчество сбылось.

Мысли Эдуард Хизбуллин выписывал в свой блокнот, с которого, собственно, и началось написание книги. Этот блокнот мать спустя долгое время нашла в комнате сына. Сначала на потрёпанных страницах она прочла детские заметки о спорте, потом — наброски из спортивной редакции, позже — рабочие записи из хоккейного клуба «Салават Юлаев». Всё чётко, по делу, красивым почерком, будто заранее знал, что напишет. Есть запись капслоком: «НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ИНТЕРВЬЮ С РАДУЛОВЫМ». В блокноте — только спорт, а в жизни — настоящие чувства, которые Эдуард сохранил до последнего мгновения.

На фронт Эдуард Хизбуллин ушёл добровольно в 2022 году. Служил в мотострелковом батальоне. Однополчане вспоминают: он всегда делал больше, чем от него ждали. Рядовой Хизбуллин шёл туда, куда другие опасались заходить.

Так случилось и 4 августа 2024 года. В тот день поступил приказ найти бойца — отца пятерых детей. Эдуард Хизбуллин добрался до места назначения, но в пути попалась коварная мина. Боезаряд сработал, но боец не потерял сознание. Нескольких минут хватило на то, чтобы вытащить из нагрудного подсумка телефон, отключить режим «авиа» и набрать номер жены Адель.

В тот день Адель ждала звонка. Сердце женщины не находило места. Наконец телефон заиграл мелодией родного абонента.

«Говори, милый», — отозвалась Адель.

Женщина услышала в трубке родной голос и поняла — муж попал в беду. Эдуард говорил тихо, с паузами, неровно дыша. Слова давались тяжело. И это пугало сильнее всего. Он никогда так не говорил.

«Я вас люблю. Я хочу пить. Скажите „Массажисту“, что я здесь», — сказал Эдуард.

Адель связалась с ребятами. Они уже работали, отправили дрон с аптечкой. Но Эдуард уже не смог до неё дотянуться.

Эдуард Хизбуллин награждён орденом Мужества посмертно. Похоронили героя на Южном кладбище Уфы.