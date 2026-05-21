Суббота, 13 Июня 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:54 (UTC+5), 21 Мая 2026

В Уфе увидела свет книга про героя СВО Эдуарда Хизбуллина

В Уфе вышла книга «История одного блокнота». В ней говорится о погибшем участнике специальной военной операции Эдуарде Хизбуллине. Книгу написала заслуженный работник культуры РБ, член Союза журналистов России Лилия Шафикова.

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Эдуард Кускарбеков

Лилия Шафикова была наставником Эдуарда Хизбуллина, когда он работал спортивным репортёром. Позже он стал пресс-атташе команд «Толпар» и «Агидель» хоккейного клуба «Салават Юлаев», где проработал 15 лет. Все эти годы Лилия Шафикова и Эдуард Хизбуллин были не просто коллегами, а преданными друг другу друзьями.

«Эдуард пришёл на телевидение ещё школьником. Начинал со стажировки, внимательно наблюдал за работой опытных корреспондентов и редакторов, затем сам стал частью команды. Коллеги и знакомые отзывались о нём, как о специалисте с энциклопедическими спортивными знаниями. Эдуард и правда был гуглом хоккея», — сказала «Башинформу» Лилия Шафикова.

Эдуарда Хизбуллина трудно назвать домашним мальчиком. Он был по-настоящему искренним, честным и бесстрашным. Маленький Эдик вместе с отцом попал в снежный плен — автобус на заснеженной дороге, мороз, 12 часов ожидания. Трёхлетний ребёнок не плакал, не звал маму. Просто сидел и ждал.

В школе Эдуард получил двойку за поведение, потому что во время урока читал «Спорт-Экспресс». Ему было важно узнать счёт в НХЛ. Мальчик складывал газету вчетверо, ставил на колени, смотрел боком, делал вид, что слушает. Не выдержал — положил на стол. Учительница спросила тогда ученика: «Хизбуллин, может, вы нам расскажете, что тут интереснее математики?» Вся школа знала — Эдуард помешан на спорте. А учительница русского языка тогда сказала: «Мы все в один момент поняли, что рано или поздно ему доверят микрофон». Пророчество сбылось.

Мысли Эдуард Хизбуллин выписывал в свой блокнот, с которого, собственно, и началось написание книги. Этот блокнот мать спустя долгое время нашла в комнате сына. Сначала на потрёпанных страницах она прочла детские заметки о спорте, потом — наброски из спортивной редакции, позже — рабочие записи из хоккейного клуба «Салават Юлаев». Всё чётко, по делу, красивым почерком, будто заранее знал, что напишет. Есть запись капслоком: «НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ИНТЕРВЬЮ С РАДУЛОВЫМ». В блокноте — только спорт, а в жизни — настоящие чувства, которые Эдуард сохранил до последнего мгновения.

На фронт Эдуард Хизбуллин ушёл добровольно в 2022 году. Служил в мотострелковом батальоне. Однополчане вспоминают: он всегда делал больше, чем от него ждали. Рядовой Хизбуллин шёл туда, куда другие опасались заходить.

Так случилось и 4 августа 2024 года. В тот день поступил приказ найти бойца — отца пятерых детей. Эдуард Хизбуллин добрался до места назначения, но в пути попалась коварная мина. Боезаряд сработал, но боец не потерял сознание. Нескольких минут хватило на то, чтобы вытащить из нагрудного подсумка телефон, отключить режим «авиа» и набрать номер жены Адель.

В тот день Адель ждала звонка. Сердце женщины не находило места. Наконец телефон заиграл мелодией родного абонента.

«Говори, милый», — отозвалась Адель.

Женщина услышала в трубке родной голос и поняла — муж попал в беду. Эдуард говорил тихо, с паузами, неровно дыша. Слова давались тяжело. И это пугало сильнее всего. Он никогда так не говорил.

«Я вас люблю. Я хочу пить. Скажите „Массажисту“, что я здесь», — сказал Эдуард.

Адель связалась с ребятами. Они уже работали, отправили дрон с аптечкой. Но Эдуард уже не смог до неё дотянуться.

Эдуард Хизбуллин награждён орденом Мужества посмертно. Похоронили героя на Южном кладбище Уфы.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»

Книга про Эдуарда Хизбуллина родилась не в тиши кабинетов. Она вырвалась наружу за десять бессонных дней и ночей, когда Лилия — коллега, друг, человек, проработавший с Эдуардом бок о бок десять лет — закрылась в пустом доме, чтобы успеть рассказать эту историю всем людям.

«Писала круглыми сутками, толком не спала, не ела. Муж вывез меня в отдельный дом, и я не вышла оттуда, пока не дописала книгу», — признаётся с волнением автор.

Первый экземпляр издания «История одного блокнота» автор передала маме Эдуарда Хизбуллина. Это было не просто, но важно.

Эта книга — не просто память. Это голос, который заставляет замолчать и слушать. Презентация издания состоится 28 мая на площадке предстоящей в столице Башкирии книжной ярмарки «Китап-Байрам».

16+

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru