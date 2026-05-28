На стыке смыслов: на форуме в Уфе обсудили связь искусства и политики

Сегодня в рамках VI Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» завершила работу центральная экспертная площадка «Искусство и политика».

Главной темой дискуссии, объединившей федеральных спикеров, политиков, социологов и деятелей культуры, стало тонкое взаимодействие между государственным управлением, социальной ответственностью и культурным кодом современного лидера.

Участники панельной сессии, которую модерировала режиссер и продюсер Лина Арифулина , сошлись во мнении, что современная политика давно вышла за рамки сухих регламентов. Сегодня эффективное администрирование — это настоящее искусство, требующее не только точных расчетов, но и глубокого понимания потребностей человека.

Спикеры представили свое видение того, как искусство и культура пронизывают сферу принятия государственных решений.

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что искусство и политику роднит одна общая цель. Обе сферы стремятся удовлетворить потребность человека в счастье и мировой гармонии.