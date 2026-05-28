На стыке смыслов: на форуме в Уфе обсудили связь искусства и политики

Сегодня в рамках VI Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» завершила работу центральная экспертная площадка «Искусство и политика».
Главной темой дискуссии, объединившей федеральных спикеров, политиков, социологов и деятелей культуры, стало тонкое взаимодействие между государственным управлением, социальной ответственностью и культурным кодом современного лидера.
Участники панельной сессии, которую модерировала режиссер и продюсер Лина Арифулина, сошлись во мнении, что современная политика давно вышла за рамки сухих регламентов. Сегодня эффективное администрирование — это настоящее искусство, требующее не только точных расчетов, но и глубокого понимания потребностей человека.
Спикеры представили свое видение того, как искусство и культура пронизывают сферу принятия государственных решений.
Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что искусство и политику роднит одна общая цель. Обе сферы стремятся удовлетворить потребность человека в счастье и мировой гармонии.
Он отметил, что «народная программа» партии основывается на мнении граждан о том, что нужно изменить. Однако он признает, что этот путь сложен из-за противоречивости человеческих желаний, но партия готова слышать людей. Кроме того, Исаев акцентировал внимание на важности искусства, которое помогает доносить смыслы и указывать на ошибки, подчеркивая, что искусство не может обойтись без политики, а политика нуждается в искусстве для формирования общественного сознания.
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров в своем выступлении подчеркнул, что политика — это не просто искусство возможного, а высшее творчество, где политик выступает как художник действительности, формируя стратегию и смыслы. Он выделил несколько ключевых направлений, касающихся союза искусства и политики.
Эмоциональный интеллект – Назаров отметил, что настоящий политик должен воспринимать мир не только глазами, но и душой. Он подчеркнул важность женского сердца как чуткого камертона общественной гармонии.
«Примером является Каринэ Хабирова (председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» – прим. авт.). Она – не публичный политик, но её влияние на общественно-политические процессы очень велико. Общественный деятель превратила искусство заботы в настоящую школу лидерства. То есть её эмоциональный интеллект помог создать систему паллиативной помощи, в которой главное – человеческое достоинство», — отметил премьер-министр.
Искусство как язык политики — по словам Назарова, в этом направлении политик должен общаться с гражданами не только через указы и законы, но и через памятники, музыку и церемонии, что делает государство более понятным.
Искусство как зеркало политической жизни — здесь премьер-министр отметил творчество Мустая Карима, который сочетал литературную и политическую деятельность.
Креативные инструменты управления — в эпоху визуальных кодов Назаров отметил важность кино как инструмента политического действия, приведя в пример успешные проекты в Башкортостане — фильмы «Бабич», «Сестрёнка», «Республика», «Отряд Таганок», анимационный фильм «Северные амуры».
В заключение председатель правительства региона призвал к коллективной работе, подчеркнув, что именно женская эмпатия и творческое начало способны преобразовать политические смыслы в живое и понятное содержание.
Как отметил следующий спикер, социальный психолог, социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, современный политик должен не просто сопереживать, но и «канализировать» эмоции людей в конкретные результаты.
«Как социолог, я утверждаю, что у общества сейчас есть запрос на эмпатию — способность власти проживать эмоции граждан так же, как они. В условиях турбулентности оценка работы власти — это удовлетворенность людей, — подчеркнул специалист. — Перед политиками стоят три ключевые задачи, требующие эмоционального интеллекта. Первая — это формирование доверия. Это социальный клей, без которого всё рассыплется. Вторая задача — снижение тревожности. Сама её постановка говорит о том, что без эмоционального интеллекта это сделать невозможно. И я скажу, что у женщин в этой сфере, безусловно, большие возможности. И третья, ключевая задача — это сохранение единства. Это главный запрос нашего общества на суверенитет и целостность. Поэтому перед политиками стоит сложнейшая задача — совершить свой эмоциональный труд в соответствии с этим запросом».
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория женского счастья» Каринэ Хабирова в своем выступлении рассказала о развитии проекта «ТЖС», подчеркнув, что команда решила не масштабировать его, а углублять и делать более полезным. В рамках проекта уже существуют различные направления, такие как очное обучение для женщин и инициативы, направленные на поддержку жен и матерей участников специальной военной операции.
Она также затронула тему эмоционального интеллекта, выделив его составляющие: понимание своих чувств, самоконтроль и способность чувствовать потребности других. Каринэ Хабирова отметила, что высокий уровень эмоционального интеллекта особенно важен для женщин, которые объединяют и поддерживают других.
В ответ на вопрос о том, как сохранить эмпатию и избежать выгорания, она поделилась своим опытом как врач, подчеркнув, что важно не уходить в жалость, а переходить к действиям, что помогает справляться с эмоциональной нагрузкой. По ее словам, эмпатия не противоречит силе, и что можно быть одновременно эмпатичным и сильным человеком.
Участники следующего обсуждения сошлись во мнении, что сегодня в условиях проведения специальной военной операции творчество приобретает особое, стратегическое значение, выступая проводником патриотизма и национальной идентичности.
Телеведущая Юлия Барановская, художественный руководитель Башкирского академического театра оперы и балета Аскар Абдразаков, режиссер Лина Арифулина и певица Пелагея говорили об искусстве как сплачивающей силе, о мощи русских народных, патриотических песен, о том, каким инструментом духовной поддержки и укрепления морального духа на передовой они являются для бойцов СВО.
Юлия Барановская, регулярно посещающая зону проведения СВО с гуманитарными и общественными миссиями, подчеркнула, как важно передавать культурный код через искусство. Она привела пример, когда ее сын, наблюдая за ее эмоциями во время просмотра военных фильмов, сам начал понимать глубину чувств, связанных с патриотизмом. В заключение она акцентировала внимание на том, что патриотизм начинается с мамы, и что важно воспитывать себя, чтобы дети тянулись за родителями.
«Воспитайте себя, а как-нибудь ребёнок уже за вами потянется», — сказала она, подчеркивая значимость личного примера в формировании ценностей у молодого поколения.
Аскар Абдразаков поделился трогательной историей о том, как он и его коллеги привезли гуманитарную помощь в Луганск и выступали для раненых бойцов. Он вспоминает, как один из солдат, который практически сгорел в танке и не мог говорить, реагировал на их пение.
«Он не говорит ничего, просто лежит… и кто-то из нас говорит, а давайте мы споем „Десятый наш десантный батальон…“. И вот ты стоишь, через силу поешь, а солдат шевелит только мизинцем (только так может), и ты понимаешь всю тягость всего этого», — рассказал певец.
Абдразаков также подчеркнул связь между искусством и политикой, отмечая, что искусство не имеет границ и всегда играет важную роль в международных отношениях. «Когда происходит подписание договора, всегда приглашают исполнителей», — говорит он, подчеркивая, что искусство объединяет людей и культуры.
Мощным творческим подтверждением тезиса о сплачивающей силе искусства стало совместное исполнение народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова с хором Башкирского государственного театра оперы и балета легендарной композиции «Широка страна моя родная». Произведение Исаака Дунаевского и Василия Лебедева-Кумача наглядно продемонстрировало, как классическое музыкальное наследие способно объединять людей, пробуждать чувство гордости за Отечество и дарить эмоциональную опору в сложные времена.
Певица Пелагея акцентировала внимание на народной музыке, утверждая, что «самое ценное в ней — это эмоция, которую она несет».
«Когда мы поем эти песни, мы не становимся предками, но мы с ними будто проживаем общую жизнь и оставляем часть себя для своих потомков», — подчеркнула она.
По ее словам, народная музыка дает человеку важнейшее чувство самоидентификации со своим родом и семьей, стирая одиночество и даря «ощущение себя вечным — без конца и без начала».
В следующем блоке дискуссии актер и режиссер театра и кино Андрей Соколов, военный корреспондент Семен Пегов и поэтесса, волонтер Анна Долгарева говорили о том, как писать летопись современности, как запечатлеть память о современных героях, которые совершают подвиги прямо сейчас.
Военкор Пегов рассказал о том, что зрителям сегодня больше чем сводки с передовой интересны судьбы людей, которые оказались в сложных условиях войны. Поделился опытом создания сериала «10 историй о любви и смерти» на реальных событиях. Он подчеркнул важность запечатления этих историй, так как они являются живым материалом, который невозможно создать искусственно.
Такие истории должны стать частью общего единого полотна, отметил он и выразил благодарность женщинам, которые день ото дня переживают за своих родных и ждут, продолжают ждать их с фронта.
Актер Андрей Соколов в своем выступлении поделился размышлениями о героях современности. Он отметил, что его вдохновляет пример фигуриста Романа Костомарова, который, по его мнению, совершил подвиг, пережив ампутацию конечностей, и сегодня является примером для бойцов СВО с тяжелыми ранениями.
«Если бы была моя воля, я бы создал петицию на присвоение ему звания Героя России», — говорит он, акцентируя внимание на значимости мужества и борьбы в современном обществе.
Эмоциональным завершением дискуссии стало прочтение поэтессой Анной Долгаревой своего пронзительного стихотворения, посвященного материнской боли.
В заключительном блоке «Креативные инструменты для управления» говорили о внешнем виде управленца как стратегическом инструменте коммуникации и доверия общества. Главным спикером секции выступил известный историк моды и искусствовед Анатоль Вовк.
Ранее Радий Хабиров в рамках академии «Территория женского счастья» поприветствовал участников круглого стола «Время героев», объединившего сотрудников башкирского филиала Госфонда «Защитники Отечества», матерей Героев России и матерей, жен и вдов участников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.