Сегодня после церемонии открытия шестой Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» Глава Башкортостана Радий Хабиров поприветствовал участников круглого стола «Время героев», объединившего сотрудников башкирского филиала Госфонда «Защитники Отечества», матерей Героев России и матерей, жен и вдов участников СВО.
«Вчера в нашем парке «Патриот» мы заложили фундамент мечети и православного храма. Оба они будут посвящены ребятам, нашим героям. Это наша благодарность, знак уважения тем, кто погиб, защищая нашу Родину. Мы вместе делаем все для нашей общей Победы и я хочу пожелать вам плодотворной работы», – сказал руководитель республики.
Радий Хабиров вместе с почетными гостями осмотрел выставку «Ар-Деко: интерьер и стиль» и посетил площадку «Территории здоровья». Она развернулась масштабной локацией для проведения очных бесплатных консультаций детей и взрослых. Здесь же для участников работают стоматологи, диетологи, кардиологи, психологи, окулисты, ортопеды, педиатры и другие специалисты.
Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова пояснила, что ключевой темой этого года стало искусство — как особое пространство формирования человека, общества и внутренней культуры.
Напомним, проект реализуется с 2019 года. За это время «Территория женского счастья» прошла путь от региональной инициативы до одного из самых узнаваемых социальных брендов Республики Башкортостан и значимой федеральной площадки по вопросам семьи, женского здоровья, общественного участия и социальной устойчивости.
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