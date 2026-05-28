Радий Хабиров поприветствовал участников круглого стола «Время героев»

Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова пояснила, что ключевой темой этого года стало искусство — как особое пространство формирования человека, общества и внутренней культуры.

Напомним, проект реализуется с 2019 года. За это время «Территория женского счастья» прошла путь от региональной инициативы до одного из самых узнаваемых социальных брендов Республики Башкортостан и значимой федеральной площадки по вопросам семьи, женского здоровья, общественного участия и социальной устойчивости.