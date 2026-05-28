Радий Хабиров и Владимир Мединский посетили ярмарку «Китап-Байрам» в Уфе

28 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров, помощник Президента России Владимир Мединский и почетные гости посетили выставочную площадку четвертой Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Фестиваль проходит с 28 по 30 мая на Советской площади столицы республики.

Они осмотрели интерактивный мобильный познавательный комплекс «Музей истории СВО», посвящённый ключевым событиям операции, её причинам и историческим предпосылкам.

Экспозиция делится на две части. Внешняя — уличная — представлена предметным рядом трофейных образцов вооружения, экипировки ВСУ, различными документами и устройствами, дронами в том числе. Они размещены в армейских ящиках и коробках.

Внутри инфотрака есть погружение в историю Новороссии и развития Донбасса. На основе архивных документов, фактов и визуального ряда показывается исторический путь новых регионов России. Особое внимание в экспозиции уделено роли Башкортостана в поддержке СВО. Представлены материалы о гуманитарной помощи, участии добровольческих батальонов в боевых действиях, а также о вкладе предприятий и организаций региона в обеспечение армии всем необходимым.