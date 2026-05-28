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11:37 (UTC+5), 28 Мая 2026

Радий Хабиров и Владимир Мединский посетили ярмарку «Китап-Байрам» в Уфе

Фестиваль проходит с 28 по 30 мая на Советской площади столицы республики.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

28 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров, помощник Президента России Владимир Мединский и почетные гости посетили выставочную площадку четвертой Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Фестиваль проходит с 28 по 30 мая на Советской площади столицы республики.

Они осмотрели интерактивный мобильный познавательный комплекс «Музей истории СВО», посвящённый ключевым событиям операции, её причинам и историческим предпосылкам.

Экспозиция делится на две части. Внешняя — уличная — представлена предметным рядом трофейных образцов вооружения, экипировки ВСУ, различными документами и устройствами, дронами в том числе. Они размещены в армейских ящиках и коробках.

Внутри инфотрака есть погружение в историю Новороссии и развития Донбасса. На основе архивных документов, фактов и визуального ряда показывается исторический путь новых регионов России. Особое внимание в экспозиции уделено роли Башкортостана в поддержке СВО. Представлены материалы о гуманитарной помощи, участии добровольческих батальонов в боевых действиях, а также о вкладе предприятий и организаций региона в обеспечение армии всем необходимым.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Кроме того, Радий Хабиров и Владимир Мединский ознакомились с интерактивно-патриотической зоной и выставкой, посвящённой жизни Уфы в годы Великой Отечественной войны. Директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев сообщил, что экспозиция собрала интересные факты и цифры, которые рассказывают о том, как развивались разные отрасли промышленности, а также культура, медицина и образование столицы Башкортостана.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Глава республики, помощник Президента России и почетные гости посетили шатер издательского дома «Республика Башкортостан» и издательства «Китап». Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой подготовило для ярмарки более 150 наименований книг. Директор издательства Эльмира Хайритдинова презентовала одно из главных изданий года «Сила в единстве», посвященное именному году.

Председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ Дмитрий Макаров из республики Беларусь рассказал, что в этом году на своей площадке они представляют более 20 издательств и 1100 наименований книг.

Радий Хабиров и Владимир Мединский посмотрели также фрагменты анимационного фильма о генерале Шаймуратове и отметили важность создания таких мультфильмов для патриотического воспитания детей и молодежи.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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