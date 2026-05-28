Радий Хабиров и Владимир Мединский посетили ярмарку «Китап-Байрам» в Уфе

28 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров, помощник Президента России Владимир Мединский и почетные гости посетили выставочную площадку четвертой Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам». Фестиваль проходит с 28 по 30 мая на Советской площади столицы республики.
Они осмотрели интерактивный мобильный познавательный комплекс «Музей истории СВО», посвящённый ключевым событиям операции, её причинам и историческим предпосылкам.
Экспозиция делится на две части. Внешняя — уличная — представлена предметным рядом трофейных образцов вооружения, экипировки ВСУ, различными документами и устройствами, дронами в том числе. Они размещены в армейских ящиках и коробках.
Внутри инфотрака есть погружение в историю Новороссии и развития Донбасса. На основе архивных документов, фактов и визуального ряда показывается исторический путь новых регионов России. Особое внимание в экспозиции уделено роли Башкортостана в поддержке СВО. Представлены материалы о гуманитарной помощи, участии добровольческих батальонов в боевых действиях, а также о вкладе предприятий и организаций региона в обеспечение армии всем необходимым.
Кроме того, Радий Хабиров и Владимир Мединский ознакомились с интерактивно-патриотической зоной и выставкой, посвящённой жизни Уфы в годы Великой Отечественной войны. Директор Республиканского музея Боевой Славы Ильшат Утяев сообщил, что экспозиция собрала интересные факты и цифры, которые рассказывают о том, как развивались разные отрасли промышленности, а также культура, медицина и образование столицы Башкортостана.
Глава республики, помощник Президента России и почетные гости посетили шатер издательского дома «Республика Башкортостан» и издательства «Китап». Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой подготовило для ярмарки более 150 наименований книг. Директор издательства Эльмира Хайритдинова презентовала одно из главных изданий года «Сила в единстве», посвященное именному году.
Председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок в СНГ Дмитрий Макаров из республики Беларусь рассказал, что в этом году на своей площадке они представляют более 20 издательств и 1100 наименований книг.
Радий Хабиров и Владимир Мединский посмотрели также фрагменты анимационного фильма о генерале Шаймуратове и отметили важность создания таких мультфильмов для патриотического воспитания детей и молодежи.
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