«Не останавливаться и идти до конца». Вершины альпиниста из Башкирии Рустама Набиева

«Башинформ» продолжает рассказывать о героях «Повода гордиться» — совместного проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ, посвященного людям, чьи свершения и добрые дела навсегда останутся в истории республики и всей страны.
В свежем нашем материале — знаменитый альпинист и блогер из села Чекмагуш Рустам Набиев. Во время обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске десантник лишился ног, однако не потерял волю к жизни и, что называется, сумел «придумать себя заново». Доказательством тому — множество достигнутых им спортивных рекордов и взятых вершин.
Эльбрус
Покорить самую высокую горную вершину России (впервые за всю историю альпинизма) Рустам Набиев мечтал очень давно. Он готовился к восхождению примерно шесть месяцев, изнуряя себя тренировками. Изначально планировалось сделать это при помощи специальных саней, однако, оценив обстановку, Набиев решил подниматься на руках. Путь занял 15 часов и 13 километров.
«Я смог взойти на Эльбрус! Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются», — писал в соцсетях Рустам.
Рекорд включили в Книгу рекордов Гиннесса России. Кстати, с вершины Эльбруса Набиев подарил Главе Башкирии Радию Хабирову камень, а руководитель региона ему в ответ — памятные часы.
«Мне сегодня позвонил представитель книги. Это так круто! Я очень рад. Приятно, что Глава республики меня пригласил, отметил, хотя я не считаю свое восхождение каким-то великим событием. Было и было», — скромничал он.
О подвиге даже сняли документальный фильм «30 000 ударов» — именно столько сделал ледорубом Рустам во время покорения Эльбруса.
«Для меня это было самое тяжелое, что я пережил в своей жизни. Эльбрус показал характер и я рад, что смог выдержать все это и дойти до вершины. Я много раз останавливался, плакал и не понимал, что я здесь делаю. Какая-то внутренняя сила двигала меня вперед и говорила „Рустам, ты не имеешь права останавливаться и ты должен идти до конца“. Я обещал многим, в том числе и себе. Этим поступком я ничего не доказывал. После восхождения я понял, что мои возможности неограниченны. Я думаю, что этот поступок послужит для многих из вас примером — какую бы цель вы перед собой не ставили, ее можно достичь», — рассказывал на премьере Набиев.
Гора покорилась Набиеву дважды — позже он на руках поднялся на высоту 5621 метр, при этом исполнив желание своей старшей дочки Софии и доставив на вершину ее игрушку.
«На руках практически без остановки я шел 11 часов, не мылся 7 дней. Теперь я стал первым в мире человеком, покорившим обе вершины Эльбруса на руках!», — делился герой.
Манаслу
Рустаму Набиеву покорилась и восьмая по величине горная вершина мира — Манаслу в Непале, высота которой составляет более 8 тысяч метров. Восхождение считается очень опасным, смертность здесь — 17%. Угрозу создают частые лавины, ледопады и трещины на всем пути. Набиев стал первым в мире человеком, достигшим ее вершины.
«Восьмитысячник — это зона смерти, не все сюда могут подняться, тут на грани человеческих возможностей, и в моем случае это умножается на два. Пусть мое восхождение станет символом для миллионов людей никогда не отпускать руки и, что только через действие можно достичь результата. Я буду делать это не только ради себя, но и ради всех нас. Господи, как же я вижу в этом огромную важность», — писал он в соцсетях.
Достижение Рустам посвятил своей покойной матери, еле сдерживая слезу во время общения с прессой.
«Масштабы гор, которые предстали передо мной, огромны. Стояла задача покорить их и я ее выполнил. Ни разу не возникло желания развернуться. Знал, что будет трудно. Когда чувствовал боль и руки уже не слушались, проходил на обезболивающих. Плечи износились», — говорил он.
Килиманджаро
Экспедиция длилась со 2 по 8 декабря. В 4.30 утра 8 декабря Рустам уже стоял на высшей точке африканского континента — пике Ухуру высотой 5895 метров. По его словам, экспедиция оказалась одной из самых тяжелых.
«Я очень горд, что мне все-таки удалось водрузить на вершине Килиманджаро флаг родной земли — Республики Башкортостан и таким образом прославлять ее за пределами страны. Также с большой гордостью я поднял флаг России. Я очень доволен, что смог добиться такого результата. Экспедиция прошла очень тяжело, это самое сложное восхождение из всех, которые у меня были до этого. Даже не сравнится с восьмитысячником, на который я в прошлом году взошел. Сложность была в том, что здесь очень большие расстояния. Здесь нет лошадей, машин, то есть это закрытый национальный парк, где нет абсолютно никакой техники, ни какие-то там перевозящие животные. Для меня это было чисто спортивное восхождение, в общей сложности я на руках прошел путь до вершины и обратно. Если до вершины я прошел 33 км, то спускался еще 17 км только на одни руках. Ощущение, что очень сильно устал, полное истощение. Не думал, что на столько может быть сложно. Но это мой опыт и это всего лишь подготовка к наиболее высшей цели, потому что в апреле следующего года мы планируем поехать на Эверест, для того чтобы взойти на высшую точку нашей планеты», — делился Набиев.
Глава Башкирии Радий Хабиров тогда поблагодарил спортсмена за отвагу.
«Рустам Набиев уже покорил самую высокую точку России — гору Эльбрус и восьмитысячник Манаслу в Непале. Теперь, буквально пару дней назад, он добрался и до Килиманджаро. Спасибо за мужество и за достойный пример для других! Обнимаю! Ты крутой!», — написал Радий Хабиров.
Казбек
Спящий стратовулкан в самой восточной части горной системы Кавказа высотой в 5033,8 метра бывший десантник преодолел вместе с супругой Индирой Набиевой.
«У нас все хорошо, гора Казбек в нашей копилке! Оба взошли на вершину, ну а я поставил новый мировой рекорд! Спасибо всем, кто переживал и верил в нас», — сообщал Рустам в своем телеграме.
Аконкагуа
Последнее на данное момент достижение Рустам Набиев совершил во время похода в Южную Америку, где взошел на высшую точку региона в Андах — Аконкагуа. На протяжении 9 дней наш выдающийся земляк «штурмовал» подъем в 6962 метра вместе с известным путешественником Иоанном Чечневым, проведя 25 часов без сна и еды.
«Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что все это закончилось победой. Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело. Тяжело — это просто слово, тяжело — не передать словами», — поделился блогер.
Сейчас герой решил сделать паузу в своем экстремальном увлечении и посвятить свободное время семье и развитию в других областях.