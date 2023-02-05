«Не останавливаться и идти до конца». Вершины альпиниста из Башкирии Рустама Набиева

«Башинформ» продолжает рассказывать о героях «Повода гордиться» — совместного проекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ, посвященного людям, чьи свершения и добрые дела навсегда останутся в истории республики и всей страны.

В свежем нашем материале — знаменитый альпинист и блогер из села Чекмагуш Рустам Набиев. Во время обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске десантник лишился ног, однако не потерял волю к жизни и, что называется, сумел «придумать себя заново». Доказательством тому — множество достигнутых им спортивных рекордов и взятых вершин.

Эльбрус

Покорить самую высокую горную вершину России (впервые за всю историю альпинизма) Рустам Набиев мечтал очень давно. Он готовился к восхождению примерно шесть месяцев, изнуряя себя тренировками. Изначально планировалось сделать это при помощи специальных саней, однако, оценив обстановку, Набиев решил подниматься на руках. Путь занял 15 часов и 13 километров.