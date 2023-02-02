Покоритель вершин из Башкирии Рустам Набиев поставил горы на паузу и попросил о поддержке. Большой пост по итогам своей последней экспедиции и о том, что в ближайшее время не планирует новые походы в горы, блогер опубликовал в своих соцсетях.

«Я дома. Наша экспедиция благополучно завершена. Я рад, что все закончилось так, как и планировали. Ну, а сейчас я хочу заявить, что горы я ставлю на паузу. Как долго продлиться эта пауза, я не знаю. Год. Два. Три. В этом году мы должны были поехать на Эверест, но я чувствую, что моего здоровья все меньше и меньше. Я очень устал. Устал быть в постоянный дороге. Я много себя оставляю на горе. Каждое восхождение даётся мне с титаническим трудом. Это для вас я уехал в горы, сфоткался на вершине и приехал домой. А там я проживаю частичку своей очень трудной жизни. О многом не рассказываю, о многом молчу — ибо просто не хочу, чтобы вы переживали и осуждали меня. Нужно успокоиться», — сделал он выводы.

По словам Рустама Набиева, с момента восхождения на гору Манаслу, он поднимался в горы с порванной связкой на плече, что накладывает определенные риски.

«Мы с Иоанном решили, что уже слишком идем на рожон, что слишком рискуем. Этот год я посвящаю себе, своему здоровью. Сейчас мне необходимо провести 3 операции: на плечо, по части урологии, по ЛОР, — объяснил он причину своего неожиданного решения. — Я благодарен горам, что они есть в моей жизни. Я точно знаю, что это один из ключей для моего духовного развития и теперь уже понимаю, что это помогает сотням тысячам людей поверить в себя».

Горы еще будут, 100%, но не сейчас, обнадежил блогер. А пока свое время он намерен посвятить семье и своему развитию.

«У меня очень много планов впереди — планов, как повлиять на этот мир, в глобальных масштабах. Ну, а от вас я всегда буду просить максимальной поддержки, ведь мне будет не просто одному. Как говорит моя тёща: — ты же только половина человека!», - попросил он поддержки у своих подписчиков .

Ранее «Башинформ» писал как Рустам Набиев покорил высочайшую вершину Южной Америки в Андах — Аконкагуа (6 962 метра). За месяц до этого в декабре прошлого года уфимец покорил Килиманджаро (5 895 метров).

Рустам Набиев, остался без ног после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске. Это не мешает ему вести обычный образ жизни, заниматься спортом и даже покорять горы. В 2020 году он на одних руках совершил восхождение на вершину Эльбруса. А в 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.