«Мы это сделали!»: Рустам Набиев покорил высочайшую вершину Южной Америки — Аконкагуа

Популярный блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил высочайшую вершину Южной Америки в Андах — Аконкагуа (6 962 метра). Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«22 января в 20:36 — я, Рустам Набиев, на одних руках взошел на высшую точку Южной Америки. Девять дней, вдвоем с Иоанном Чечневым. Финальный штурм вершины с 3-го лагеря и обратный спуск продлился 25 часов. 25 часов без сна, еды, в движении, на пути к своей цели, не поворачиваясь и не оглядываясь назад. Спасибо всем за поддержку! Мы это сделали! Я рад, что все это закончилось победой. Остальное расскажу потом. Сейчас внутри меня полное опустошение. Непонятное состояние, хочется плакать, выпустить все эмоции. Вы даже не представляете, насколько это было тяжело. Тяжело - это просто слово, тяжело — не передать словами», - поделился блогер.

Как ранее писал «Башинформ», в декабре прошлого года уфимец покорил Килиманджаро (5 895 метров).

Рустам Набиев, остался без ног после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске. Это не мешает ему вести обычный образ жизни, заниматься спортом и даже покорять горы. В 2020 году он на одних руках совершил восхождение на вершину Эльбруса. А в 2021 году стал первым в мире человеком, который на руках достиг вершины горы-восьмитысячника Манаслу в Непале.