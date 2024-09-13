Эксперты прокомментировали выступление Главы Башкирии на инаугурации

В четверг, 12 сентября, Радий Хабиров официально вступил в должность Главы Башкирии. На церемонии инаугурации он выступил с речью, в которой рассказал про основные задачи своей команды на ближайшую пятилетку. Вот что по этому поводу говорят эксперты.

«Жители высказали свое мнение, проголосовали и мы увидели действительно высокий уровень доверия Радию Фаритовичу. Это оценка работы, проделанной Главой республики и его командой. Я считаю, очень хорошо, когда Глава региона, тем более такого важного для страны, избирается на второй срок. Действительно, мы видим очень большие успехи в экономике и социальной сфере, культуре, промышленности. Очень хорошо, что проекты, которые начинались в период первой пятилетки, будут ускоряться, их реализация продолжится в следующий период», - говорит полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Главой республики обозначены наши приоритетные цели – доведение валового регионального продукта до 4 трлн рублей и инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн рублей к 2030 году. Мы ориентируемся исключительно на верхние планки поставленных задач» - говорит первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

«Главой республики уделяется большое внимание промышленности. Я уверен, что в следующую пятилетку она будет развиваться еще эффективнее. Мы видим, что существующий курс продолжится и республика примет активное участие в реализации новых нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства Российской Федерации», - рассказывает вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

«Я могу отметить, что с приходом Радия Фаритовича стали проявляться не только внешние признаки его активности, например, инвестчасы на всех уровнях или появление бизнес-омбудсменов. Именно с его приходом в 2018 году была разработана программа развития республики. Прохиндеи рисуют такие программы на 30 лет, понимая, что их не будет к тому времени на политической арене. Я отдаю должное Радию Фаритовичу за пятилетнюю программу, рассчитанную на срок своего руководства. Мелочь, но она серьезно его иллюстрирует как зрелого, ответственного главу», – сказал кандидат экономических наук, доцент Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ Рустам Камалов.

«Одним из первых после вступления в должность Главы республики Радий Хабиров создал совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. На мой взгляд, сейчас данный институт в регионе находится на начальном этапе своего развития. Мы, граждане, только начинаем осознавать необходимость его существования. Республика успешно справляется с формированием позитивных и актуальных направлений, и развитие институтов гражданского общества, судя по ситуации, для Радия Хабирова является важной деталью развития региона в целом», — прокомментировал член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества в РБ Сергей Жуков.

«Если говорим об экономических показателях, то мы можем наблюдать только за 2024 год прирост производства в промышленности — на 5,9%. Производство продуктов растениеводства и животноводства также увеличилось. Хорошими темпами развивается сфера туризма», - говорит кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой финансов и налогового регулирования УУНиТ Гузалия Галимова.

«У Радия Хабирова большой авторитет среди участников специальной военной операции. Его имя на передовой знают не только выходцы из Башкирии, но и других регионов. За два года службы на специальной военной операции я видел, как Башкирия, народ и сам Радий Фаритович помогают воинам из республики — и не только бойцам именных батальонов, но и из других воинских частей и подразделений. Гуманитарная поддержка очень значительна, её чувствуют и военнослужащие из других регионов. Несколько раз они мне признавались в своём искреннем восхищении. Также немаловажна и помощь семьям бойцов. И в этом, повторюсь, большая заслуга Главы», - говорит Герой России, гвардии майор Борис Дудко.