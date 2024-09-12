Экономист назвала главные векторы развития экономики Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров после своей победы на выборах четко обозначил, что главное для республики сейчас — это дальнейшее развитие экономики.

«Важно, что все эти непростые годы мы продолжали идти вперёд. Укрепили позиции Башкортостана в числе регионов-лидеров. Обеспечили рост промышленного производства, внутреннего регионального продукта, наполнение бюджета. Открыли много новых производств с современными рабочими местами. Создали промышленные кластеры, индустриальные и технопарки, особую экономическую зону „Алга“ — одну из лучших в стране. Усилили работу на международном направлении, выстроили технологическую кооперацию с партнёрами из дружественных стран, — заявил сегодня Радий Хабиров на церемонии инаугурации. — Я благодарю за активное участие в этой работе руководителей наших ведущих предприятий. Мы понимаем, насколько сложно решать эти задачи в условиях жёстких санкций».

По мнению кандидата экономических наук, доцента, завкафедрой финансов и налогового регулирования УУНиТ Гузалии Галимовой, экономика республики развивается в сложных условиях, тем не менее в регионе наблюдается положительная динамика.

Как отметила она в разговоре с «Башинформом», рост и дальнейшее развитие экономики обеспечивается благодаря грамотно выстроенной в Башкортостане инвестиционной политике, трансформации структуры экономики региона за счет развития приоритетных видов деятельности (сельское хозяйство, промышленность, туризм), а также активного выхода республики на внешний рынок, привлечения трансфертов из федерального центра. Не менее важна в этой работе реализация новых инвестпроектов, создающих условия для дальнейшего роста экономики.

По мнению Гузалии Галимовой, проводимая в республике социальная политика позволит существенно повысить качество жизни. Кроме того, большое внимание в Башкортостане уделяется молодежной политике. Это дает возможность мотивировать молодых людей пересматривать свои приоритеты с точки зрения выбора региона проживания. Соответственно, повысить эффективность не только кадровой политики, но и улучшить демографические показатели.

«Если говорим об экономических показателях, то мы можем наблюдать только за 2024 год прирост производства в промышленности — на 5,9%. Производство продуктов растениеводства и животноводства также увеличилось. Хорошими темпами развивается сфера туризма», — констатировала экономист.

Вместе с тем в республике наблюдается рост показателей розничной торговли в первом полугодии 2024 года на 11,4%. При этом факторы роста не только инфляционные, но и за счет роста продаж. Доходы консолидированного бюджета растут, при этом структура и тенденции роста соответствуют общероссийским тенденциям. Увеличение доходов республики в том числе обеспечивается за счет привлечения федеральных трансфертов.

Зарплаты занятых в экономике региона также растут. По итогам шести месяцев среднемесячная номинальная начисленная зарплата превысила 63,8 тысячи рублей против 53,5 тысячи рублей в январе–июне 2023 года.

Напомним, действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкортостана набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%. Сегодня, 12 сентября, председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана, сообщал Башинформ.