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12 Сентября , 13:05

Полпред в ПФО уверен в эффективности команды Хабирова

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Присутствовавший на торжественной церемонии вступления в должность Главы Башкирии полпред Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил результаты недавних выборов в регионе и работу, проделанную управленческой командой республики в последние 6 лет.

«Выборы прошли в срок, легитимно, прозрачно, с обеспечением всех требований безопасности, поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников: избирательные комиссии, органы власти, правоохранительные структуры, всех, кто отвечал за их проведение и создал необходимые условия для того, чтобы избирательный процесс был прозрачным и проходил в комфортных условиях, - сказал Игорь Комаров.- Жители высказали свое мнение, проголосовали и мы увидели действительно высокий уровень доверия Радию Фаритовичу. Это оценка работы, проделанной Главой республики и его командой. Я считаю, очень хорошо, когда Глава региона, тем более такого важного для страны, избирается на второй срок.  Действительно, мы видим очень большие успехи в экономике и социальной сфере, культуре, промышленности. Очень хорошо, что проекты, которые начинались в период первой пятилетки, будут ускоряться, их реализация продолжится в следующий период. В выступлении Радия Фаритовича большое внимание уделялось дальнейшему развитию, фактически мы увидели подробную детальную, с конкретными цифрами, программу развития. Хочу пожелать Главе Башкирии успеха и уверен, что программа, которую он сегодня фактически представил людям, будет выполнена и жители увидят новые успехи, новые результаты в развитии республики, в улучшении их жизни».

Подробнее о планах развития Башкирии до 2030 года – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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