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12 Сентября , 12:34

Башкирия активно включится в проекты достижения технологического лидерства

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на торжественной церемонии вступления в должность, поставил ряд важных задач правительству Башкирии до 2030 года.

Планы, озвученные Главой региона, прокомментировал вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

«Главой республики уделяется большое внимание промышленности. Я уверен, что в следующую пятилетку она будет развиваться еще эффективнее. Мы видим, что существующий курс продолжится и республика примет активное участие в реализации новых нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства Российской Федерации», - отметил Александр Шельдяев.

Как ранее сообщал «Башинформ», Радий Хабиров рассказал о начале реализации в республике собственной программы научно-технологического развития. Она признана одной из лучших среди пилотных регионов. Планируется, в частности, увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до 2% с нынешних 0,5%. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям.

Автор:Роман Якимчук
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