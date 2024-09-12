Башкирия активно включится в проекты достижения технологического лидерства

Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на торжественной церемонии вступления в должность, поставил ряд важных задач правительству Башкирии до 2030 года.

Планы, озвученные Главой региона, прокомментировал вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

«Главой республики уделяется большое внимание промышленности. Я уверен, что в следующую пятилетку она будет развиваться еще эффективнее. Мы видим, что существующий курс продолжится и республика примет активное участие в реализации новых нацпроектов, направленных на достижение технологического лидерства Российской Федерации», - отметил Александр Шельдяев.

Как ранее сообщал «Башинформ», Радий Хабиров рассказал о начале реализации в республике собственной программы научно-технологического развития. Она признана одной из лучших среди пилотных регионов. Планируется, в частности, увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до 2% с нынешних 0,5%. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям.