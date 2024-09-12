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12 Сентября , 12:01

Башкирия реализует собственную программу научно-технологического развития

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность, Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о начале реализации в республике собственной программы научно-технологического развития. Она признана одной из лучших среди пилотных регионов. Ранее «Башинформ» сообщал, что в первом рейтинге регионов-лидеров научно-технологического развития, впервые составленном по поручению президента страны по итогам 2022 года, Башкирия вошла в первую пятерку регионов-лидеров. Напомним, что Владимир Путин определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития страны.

«Во взаимодействии с бизнесом, вузами и научными организациями мы увеличим долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Запустим не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг. Разработаем и передадим в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по таким приоритетным направлениям, как фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии», - отметил Радий Хабиров.

Подробнее о задачах, поставленных Радием Хабировым правительству Башкирии, – в материале «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
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