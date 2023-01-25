Башкортостан вошел в число регионов - лидеров научно-технологическом развития - Чернышенко

Республика Башкортостан вошла в первую пятерку регионов - лидеров научно-технологического развития по итогам 2022 года. Данный рейтинг был составлен впервые по поручению Владимира Путина.

Ранее «Башинформ» писал, что Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что это очень высокое достижение.

«Локомотивом для наших успехов, конечно, является Евразийский НОЦ. Вузы Башкортостана стали заметными на карте мировой науки, мы реализуем крупные федеральные проекты — начинаем строить межвузовский кампус, в республике появился большой Уфимский университет науки и технологий. В течение двух лет работают молодежные лаборатории НОЦ, в партнерстве с крупными промышленными предприятиями запустили Передовую инженерную школу. И наши республиканские меры поддержки науки эксперты рейтинга тоже отметили», — подчеркнул Радий Хабиров.

Большим успехом четвертое место Башкортостана в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов назвал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В Башкортостане успешно работает Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ). Программа деятельности центра направлена на решение важных стратегических задач, используя региональные ресурсы и компетенции различного уровня, включая федеральные учреждения. В их числе подведомственный Минздраву России Башкирский государственный медицинский университет, который вошел в программу „Приоритет-2030“. Это свидетельствует о высоком уровне вуза и его компетенциях, создает условия для их развития и последующего внедрения разработок в практику», — сказал глава минздрава России.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко во время брифинга об итогах развития науки и высшего образования отметил, что в нынешнем объем научного финансирования не сократится, поскольку все расходы на науку гражданского назначения акумуллированы в единую госпрограмму. А это 34 различных программы, объем финансирования которых ежегодно в совокупности составляет порядка 1,2 триллиона рублей. Из этой суммы 550 миллиардов идет непосредственно на научные исследования разработки. И финансирование пойдет в те регионы, где как раз и создаются научные центры, молодежные лаборатории и прочие "научные" объекты.

Такой "региональный" раворот - новый тренд в политике обеспечения доступности высшего образования.

Как сообщал «Башинформ», в июле 2022 года был подписан приказ о создании нового вуза — Уфимского университета науки и технологий на базе двух мощных образовательных организаций — БГУ и УГАТУ. К 2030 году новый вуз должен выйти на амбициозные показатели развития — 50 тысяч студентов, более 3 тысяч преподавателей и ученых, 12 млрд рублей доходов в год.

Кроме того, растёт доля исследователей младше 39 лет, и почти 80% кандидатов наук, защитившихся в последние годы, связывают свою жизнь с наукой и образованием. На 14 млрд рублей вырос объём исследований университетов — участников программы «Приоритет-2030» за один год. Во многом это стало возможным за счёт предусмотренной программой системы мер по созданию консорциумов.

За последние два года на поддержку молодых ученых в Башкортостане выделено более 450 млн рублей. Из них молодые ученые аспиранты ежегодно получают по 500 тысяч рублей, кандидаты наук — по 1 млн рублей для проведения двухлетних научных исследований, сообщал «Башинформ» со ссылкой на министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.

Также, для господдержки трехлетних научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых, ежегодно выделяются мегагранты по 25 млн рублей на создание и функционирование лаборатории. Всего создано четыре лаборатории.