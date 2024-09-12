К 2030 году в Башкирии создадут 30 новых технопарков и кластеров

Первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов прокомментировал задачи развития республики до 2030 года, поставленные Главой Башкирии перед правительством региона. Напомним, Радий Хабиров обозначил их в своем выступлении в ходе торжественной церемонии вступления в должность.

«Тот факт, что жители республики снова доверили её управление Радию Хабирову, говорит о том, что на протяжении минувших 5 лет Глава Башкортостана и его команда проводили верную и последовательную работу по социально-экономическому развитию региона. Мы прошли через множество испытаний, но преодолели их достойно и смогли многого достичь. Уверен, выполнение тех задач, которые озвучил вновь избранный руководитель республики на церемонии инаугурации, смогут качественно улучшить жизнь наших граждан, - отметил Рустам Муратов.- Главой республики обозначены наши приоритетные цели – доведение валового регионального продукта до 4 трлн рублей и инвестиций в основной капитал до 1,25 трлн рублей к 2030 году. Мы ориентируемся исключительно на верхние планки поставленных задач.

Планируем дальше наращивать потенциал наших преференциальных зон и промышленных парков. Сегодня в регионе функционируют 5 территорий опережающего развития и особая экономическая зона ППТ «Алга», которая признана самой динамично развивающейся в России. Действует широкая сеть из 12 индустриальных и 19 технопарков. В планах к 2030 году создать не менее 30 новых индустриальных парков, технопарков, кластеров. Кроме того, продолжим развивать транспортно-логистическую инфраструктуру. Будем расширять сеть представительств республики на территории дружественных стран.

Уже сейчас активно прорабатываются новые инструменты развития. В их числе проекты, направленные на укрепление международного сотрудничества с дружественными странами, в том числе создание башкирско-белорусского кластера. Создадим совместно с иностранными партнерами международную производственную инфраструктуру. И это лишь малая часть задач, которые предстоит решать на благо развития Башкортостана».

Подробнее о задачах, поставленных Радием Хабировым правительству Башкирии, – в материале «Башинформа».