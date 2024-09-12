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12 Сентября , 12:27

Политолог назвал важным развитие института гражданского общества для Башкирии

Развитие институтов гражданского общества для Главы Башкортостана Радия Хабирова является важной деталью развития региона. Такой точки зрения придерживается член совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества в РБ Сергей Жуков.

«Одним из первых после вступления в должность Главы республики Радий Хабиров создал совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. На мой взгляд, сейчас данный институт в регионе находится на начальном этапе своего развития. Мы, граждане, только начинаем осознавать необходимость его существования. Республика успешно справляется с формированием позитивных и актуальных направлений, и развитие институтов гражданского общества, судя по ситуации, для Радия Хабирова является важной деталью развития региона в целом», — прокомментировал «Башинформу» Сергей Жуков.

Как заявил ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров, именно институты гражданского общества формируют общественный климат, являются тем транзитом, через который власть может довести до людей инициативы.

Кроме того, институты гражданского общества являются важнейшими индикаторами социального самочувствия и реальных запросов людей. 

«Ежегодно мы встречаемся с активом НКО республики и муниципальных общественных палат на площадке Гражданского форума, в рамках заседаний республиканского Совета по правам человека, регионального штаба ОНФ и Общественной палаты. По результатам каждой встречи предложения общественников берём в работу. Но для того, чтобы институты гражданского общества были зрелыми, требуется серьёзная организационная и финансовая поддержка. И мы работаем в этом направлении», - отметил в марте Радий Хабиров во время своего выступления на заседании Совета ПФО

Объем грантов Главы республики на развитие институтов гражданского общества из республиканского бюджета составил за последние четыре года 700 млн рублей. Это один из самых высоких показателей среди регионов России. Башкортостан ежегодно входит в первую пятерку участников конкурса президентских грантов – по активности и привлечённым суммам. За последние 10 лет 935 проектов НКО республики получили поддержку на общую сумму более 1 млрд рублей.

«Для укрепления доверия важно, чтобы решения, которые касаются жителей, обязательно обсуждались с ними. Как отметил вчера Владимир Владимирович Путин в своём Послании, "соавторами планов развития городов и посёлков должны стать их жители. Надо активно использовать механизмы, когда граждане сами определяют, на какие объекты, на решение каких проблем нужно выделить деньги в первую очередь". И мы, когда реализуем программу «Башкирские дворики», обязательно обсуждаем с жителями, каким должен быть их двор. То же самое с программами ремонта подъездов, благоустройства парков, общественных пространств, организации уличного освещения. Такая работа организована и в других регионах», - отметил Радий Хабиров.

Напомним, действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкортостана набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%. Сегодня, 12 сентября, председатель ЦИК Башкирии Азат Галимханов вручил Радию Хабирову удостоверение Главы Республики Башкортостан. Глава республики принес присягу на государственных языках Башкортостана, сообщал Башинформ.

Автор:Галина Бахшиева
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