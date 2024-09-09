7 главных цитат экспертов про выборы Главы Башкирии

«Высокая явка на выборах в Башкирии говорит о доверии граждан к избирательному процессу и самому инструменту выборов высшего должностного лица региона. Сформированная в республике инфраструктура наблюдения: общественные наблюдатели, наблюдатели от партий – это тоже одно из слагаемых легитимности и прозрачности выборов, повышающее доверие к ним. Отмечу также отсутствие нарушений, что показывает сознательное отношение людей к выборам».

Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты России.

«В Башкирии образцово отработали и Общественная палата республики, и штаб по наблюдению за выборами. Вся работа была организована на очень высоком уровне. Башкортостан по общественному контролю за выборами находится в пятёрке лучших регионов. Как и в других регионах, мы видели попытки распространения фейков, но в ходе проверок достаточно быстро выяснялось, что эта информация не соответствует действительности. И ещё хочу повторить — все возможности для реализации избирательных прав граждан в Республике Башкортостан были созданы».

Максим Григорьев, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Российской Федерации.

«Члены избиркомов и наблюдатели на участках очень ответственно относятся к своим обязанностям. Никто не отвлекается, не «сидит в телефоне», на избирательных участках порядок, царит теплая душевная атмосфера».

Ирина Киркора, заместитель председателя СПЧ при президенте России.

«Общественные наблюдатели показали свой патриотизм и гражданственность. Они работали на безвозмездной основе, проходили постоянное обучение. Им было комфортно работать, потому что они были готовы к разным ситуациям. Результат высочайший: ни в ЦИК республики, ни в ЦИК РФ ни одного нарушения не зафиксировали».

Лида Исаргакова, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами главы Башкирии.

«Высокий процент проголосовавших за Радия Хабирова — показатель того, что «люди выбирают стабильность, это показатель доверия».

Сергей Лаврентьев, профессор БАГСУ.

«Голосование на участке в Москве идет организованно, в строгом соответствии с законом. Все, кто приходят на избирательный участок, связывают свое будущее с развитием республики».

Евгений Шевченко, член избирательной комиссии РФ.

«Принимая участие в выборах с детьми, мы создаем семейную традицию и этот значимый момент воспитывает в них активную гражданскую позицию и понимание того, что важен каждый голос».

Анис и Гузель Казихановы, многодетная семья из Мечетлинского района.

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