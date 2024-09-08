По мнению политолога, состав правительства Башкирии особо не изменится

Кандидат исторических наук, профессор БАГСУ Сергей Лаврентьев прокомментировал данные экзитполов, согласно которым Радий Хабиров получает 74,74 процента голосов на выборах Главы республики.

«Более 74 процентов — это ожидаемая цифра, — сказал в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» Сергей Лаврентьев, отметив при этом, что «экзитпол — это же примерно».

Как подчеркнул политолог, явка на выборах в Башкортостане была традиционно высокой, наглядно демонстрирующей критерий развитости гражданского общества.

Высокий процент проголосовавших за Радия Хабирова — показатель того, что «люди выбирают стабильность, это показатель доверия», убежден Лаврентьев.

Отвечая на вопрос журналистов, насколько поменяется команда Хабирова в случае его победы на выборах, политолог заявил, что, по его мнению, состав правительства сильно не изменится.

«Не думаю, что сильно изменится состав правительства, команда доказала свою дееспособность. Тем не менее, там будут новые люди. Более того, будут внесены изменения в структуру правительства, она немного изменится», — считает Сергей Лаврентьев.

Как сообщал ранее Башинформ, Радий Хабиров, по данным экзитполов, получает 74,74 процента голосов на выборах Главы республики. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных социологами центра гуманитарных исследований 6–8 сентября 2024 года. Другие кандидаты набрали от 3 до 5 процентов — персонифицированные данные не приводятся по причине незначительной разницы результатов опросов на уровне статистической погрешности. Всего было опрошено более 24 тысячи респондентов. Исследование проводилось на выходе избирателей с участков с 08.00 до 20.00 по местному времени в течение трех дней.

Шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности на избирательном участке. Среди респондентов присутствовали те, кто отказался от ответа. Опрос проводился анонимно, он носит предварительный характер.