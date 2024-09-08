Стали известны результаты экзитполов на выборах Главы Башкирии

Директор центра гуманитарных исследований при министерстве культуры РБ, кандидат политических наук Марат Марданов 8 сентября в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщил результаты экзитполов.
«Согласно исследованию, Радий Хабиров, по данным экзитполов, получает 74,74 процента голосов на выборах Главы республики. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных инициативно социологами центра гуманитарных исследований 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Другие четыре кандидата на должность Главы РБ набрали от 3 до 5 процентов - персонифицированные данные не приводятся по причине незначительной разницы результатов опросов на уровне статистической погрешности. Всего было опрошено более 24 тысяч респондентов. Исследование проводилось на выходе избирателей с участков с 08.00 до 20.00 по местному времени в течение трех дней», — заявил Марат Марданов.
По его словам, шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. Среди респондентов присутствовали те, кто отказался от ответа на вопрос: «За кого из кандидатов на пост Главы РБ вы проголосовали?» Опрос проводился анонимно, его данные носят предварительный характер.
Как информировал «Башинформ», по данным информационного центра ЦИК Башкирии, на 18 часов 8 сентября проголосовали 69,18 процента от числа включенных в списки избирателей — более 2,059 млн человек.