Стали известны результаты экзитполов на выборах Главы Башкирии

По его словам, шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. Среди респондентов присутствовали те, кто отказался от ответа на вопрос: «За кого из кандидатов на пост Главы РБ вы проголосовали?» Опрос проводился анонимно, его данные носят предварительный характер.

Как информировал «Башинформ», по данным информационного центра ЦИК Башкирии, на 18 часов 8 сентября проголосовали 69,18 процента от числа включенных в списки избирателей — более 2,059 млн человек.