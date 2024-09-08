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8 Сентября , 18:56
ВЫБОРЫ-2024

Зампред федерального СПЧ поделилась впечатлениями о выборах в Башкирии

Роман Якимчук
Фото:Роман Якимчук

В дни выборов в Башкирии работает мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ее представитель, заместитель председателя СПЧ при президенте России Ирина Киркора, во время брифинга в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» поделилась впечатлениями о том, как проходит голосование в Башкирии.

«Я побывала в Уфе и сельской местности и меня радует настроение людей, которые приходят на выборы. Работают творческие коллективы, голосовать приходят семьи с детьми. Может быть, дети еще не понимают всю серьезность этого процесса, но они понимают, что это важное событие, раз родители нашли время, чтобы проголосовать, сделать выбор, который будет определять их дальнейшую жизнь, так воспитываются будущие избиратели», - подчеркнула Ирина Киркора.

Ирина Киркора отметила, что члены избиркомов и наблюдатели на участках очень ответственно относятся к своим обязанностям. Никто не отвлекается, не «сидит в телефоне». Она рассказала, что на избирательных участках порядок, царит теплая душевная атмосфера. Гостья из Москвы поделилась также впечатлениями о жизни села в Башкирии.

«Село живет, развивается, я увидела ухоженные дома и участки, много детских площадок, молодежи с детьми. Это говорит о том, что жителям региона живется комфортно», - отметила Ирина Киркора.

Как ранее сообщал «Башинформ», по итогам наблюдения за выборами в 2024 году мониторинговая группа СПЧ подготовит доклад президенту России. В него войдут основные тенденции голосования и практики регионов.

Автор:Роман Якимчук
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