Ирина Киркора наблюдает за ходом голосования в Башкирии

На сентябрьских выборах в регионах работают временные рабочие группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Для общественного контроля за ходом голосования и работой наблюдателей в Уфу прибыла заместитель председателя СПЧ при Президенте РФ Ирина Киркора.

В дни голосования она посетила избирательные участки в Уфе и в Ишимбайском районе, в том числе специализированный УИК для людей с ОВЗ.

Сегодня, 8 сентября, зампредседателя федерального СПЧ проведет мониторинг участков Чишминского района и познакомится с работой ситуационного центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкортостане.

Напомним, в инфраструктуру общественного наблюдения в регионе входит корпус из более 13 000 наблюдателей, дежурные группы из членов Общественного штаба, рабочая группа для работы с картой сообщений НОМ, call-центр для граждан, «горячая линия» для наблюдателей, мобильные группы.

По итогам наблюдения за выборами в 2024 году мониторинговая группа СПЧ подготовит доклад Президенту России. В него войдут основные тенденции голосования и практики регионов.