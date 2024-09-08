Всей семьей. Как в Башкирии голосуют многодетные
Собрали интересные истории со всех уголков республики, как на избирательные участки пришли многодетные семьи.
«Выборы – дело семейное», – решила жительница Нефтекамска Наталья Фархутдинова, мама шестнадцати (!) детей, и привела на избирательный участок восемь из них.
«Пришли со старшими детьми, чтобы они посмотрели, как это происходит. Ведь им тоже предстоит, повзрослев, участвовать в выборах. А сегодня мы сделали свой выбор!» – сказала она газете «Красное знамя».
Семья Галяетдиновых из села Аскарово Абзелиловского района воспитывает девять детей. На избирательный участок они пришли в полном составе!
«Собирались долго — всех девятерых одеть-обуть — и время пролетело, муж, пока на улице все были, успел даже селфи сделать. Фото поэтому без меня получилось», — говорит Гульфира Рафависовна газете «Абзелил».
Многодетная семья Алибаевых живет в селе Имангулово Учалинского района.
«Жаль, конечно, хотели все вместе прийти. К сожалению, супруг в отъезде, работает вахтовым методом. Ни я, ни он не пропускаем выборы. И всегда вместе. Сейчас вот сфотографируемся и ему отправим, пусть порадуется», – говорит мама семейства Зухра, пишет «Республика Башкортостан».
В селе Тан Благоварского района на выборы пришла большая семья Баязитовых, сообщают «Благоварские вести».
«Надеюсь, наши дети вырастут людьми, которые будут понимать, что несут ответственность за свою республику, за свою страну, и активно участвовать в жизни общества, принимать самостоятельные решения и делать правильный выбор в любой ситуации», — говорит мама четырех замечательных детей и учительница Тановской школы Айсылу Баязитова.
Эльмира и Флюр Акчулпановы из деревни Кучербаево Стерлитамакского района пришли на свой избирательный участок утром выходного дня. Родители взяли с собой сыновей Юлдаша и Ислама, дочерей Ильнару и Индиру.
«Это у нас семейная традиция! Когда мы были маленькими, наши родители брали нас с собой на избирательный участок, доверяли нам такое важное дело, как опускать бюллетень в урну для голосования. Сейчас мы уже сами родители, хотим, чтобы наши дети знали, что каждому важно занимать активную гражданскую позицию, чётко выражать её», - говорят супруги Акчулпановы.
Мама большой семьи из восьми человек Айгуль Ибрагимова пришла на избирательный участок в селе Дурасово вместе с детьми. Каждый получил QR-билет и теперь рассчитывают выиграть ценный подарок. Как и многие голосующие в этот день в Чишминском районе, пишет «Родник Плюс».
На избирательном участке села Усман-Ташлы с самого утра праздничную атмосферу создала многодетная семья Юсуповых. Дилара и Динар воспитывают восьмерых детей. Они пришли все вместе, да еще в национальных татарских костюмах. Так они продемонстрировали свою активную гражданскую позицию и участие в важном событии, пишут «Ермекеевские новости».
В здании Максим-Горьковского СДК Белебеевского района одной из первых проголосовала семья Дамира и Гульназ Абуталиповых, воспитывающая пятерых детей, пишут «Белебеевские известия».
«У нас в республике очень заботятся о многодетных семьях, но в жизни надо уметь рассчитывать на свои силы, поэтому мы стараемся детей с малых лет приучать к труду, к ответственности и взаимовыручке. Хотим, чтобы они выросли хорошими людьми», – говорит глава семьи Дамир Абуталипов.
– У нас семь билетов, а семерка – это счастливое число. Мечтаем, что хотя бы один из наших билетов окажется выигрышным, ведь нашей дочери Айгуль 8 сентября исполнится ровно год. Верим, что нам улыбнется удача! – сказала молодая мама.
В Салаватском районе на выборы пришла многодетная семья врачей Гареевых. Про главу семьи Руслана Сергеевича, опытного врача-травматолога и хирурга, люди говорят, что он врач от Бога. Такой же доброй заслуженной славой, как врач-офтальмолог, пользуется и Гульназ Ринатовна. Супруги не только прекрасные специалисты, но и ответственные граждане, пишет издание «На земле Салавата».
В селе Большеустьикинское большой и дружной семьей на избирательный участок пришел проголосовать имам-хатиб центральной мечети села Анис Казиханов с супругой Гузель Гайсовной и детьми, младшему недавно исполнился месяц.
«Принимая участие в выборах с детьми, мы создаем семейную традицию и этот значимый момент воспитывает в них активную гражданскую позицию и понимание того, что важен каждый голос», - говорят Анис Рафисович и Гузель Гайсовна «Мечетлинской жизни».
Айрат и Гузель Нарбутины из села Акъяр Хайбуллинского района ранним субботним утром пришли на выборы вместе с сыновьями – Газимом, Ильясом и Батырханом.
«Ходить на выборы всем вместе – это наша семейная традиция. И в марте пришли на избирательный участок с детьми. Важно активно участвовать в общественной жизни нашей республики и влиять на её будущее», – говорят супруги «Хайбуллинскому вестнику».

Текст: Станислав Шахов, по материалам публикаций изданий ГУП ИД «Республика Башкортостан».

Верстка: Валерия Любина.

08.09.2024 г.