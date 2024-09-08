Всей семьей. Как в Башкирии голосуют многодетные

В здании Максим-Горьковского СДК Белебеевского района одной из первых проголосовала семья Дамира и Гульназ Абуталиповых, воспитывающая пятерых детей, пишут «Белебеевские известия»
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«У нас в республике очень заботятся о многодетных семьях, но в жизни надо уметь рассчитывать на свои силы, поэтому мы стараемся детей с малых лет приучать к труду, к ответственности и взаимовыручке. Хотим, чтобы они выросли хорошими людьми», – говорит глава семьи Дамир Абуталипов.
– У нас семь билетов, а семерка – это счастливое число. Мечтаем, что хотя бы один из наших билетов окажется выигрышным, ведь нашей дочери Айгуль 8 сентября исполнится ровно год. Верим, что нам улыбнется удача! – сказала молодая мама.