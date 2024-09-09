Член Общественной палаты РФ оценил итоги выборов в Башкирии

В Башкирии завершились выборы Главы республики. ЦИК России отметил высокую явку на них, в сравнении с другими регионами, где также шло голосование. В избирательных штабах кандидатов рассказали об отсутствии нарушений, объяснив активность граждан консолидацией общества вокруг созидательной, конструктивной повестки.

Свою оценку прошедшим в Башкирии выборам дал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.

«Высокая явка на выборах в Башкирии, 72,34%, говорит о доверии граждан к избирательному процессу и самому инструменту выборов высшего должностного лица региона. Сформированная в республике инфраструктура наблюдения: подготовленные общественные наблюдатели, наблюдатели от партий – это тоже одно из слагаемых легитимности и прозрачности выборов, повышающее доверие к ним. Отмечу также отсутствие нарушений, что показывает сознательное отношение людей к выборам. Слухи и домыслы, информационные вбросы, которые пытались распространять некоторые телеграм-каналы, на избирателей не подействовали, они отдали свои голоса кандидатам, которым доверяли, – считает Александр Асафов. – Высокий результат действующего Главы региона Радия Хабирова, более 80%, показывает, что курс развития республики, ответ на стоящие перед ней вызовы, в том числе помощь бойцам СВО и их семьям, вызывают доверие граждан и они готовы и далее поддерживать его. Большой отрыв Хабирова от других кандидатов показывает сплочение граждан вокруг Главы региона, при этом кандидаты от политических партий сохранили свой ядерный электорат».

Политолог считает, что прозрачность и легитимность выборов подтверждает большое количество сообщений, постов, которые жители республики посвятили этому в соцсетях.

«Люди рассказывали, как они ходили голосовать семьями. Это является очевидным маркером для наблюдателей и журналистов, поэтому считаю, что выборы в Башкирии однозначно состоялись. Результат очень интересный, он говорит о патриотическом консенсусе, показывает, что общество вместе с властью нацелено на дальнейшее развитие региона, а не на поиск причин для раскола», – подытожил Асафов.

Подробнее о том, как проходили выборы в Башкирии – в лонгриде «Башинформа».