Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
71.6
+0.54
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
9 Сентября , 14:13
ВЫБОРЫ-2024

Член Общественной палаты РФ оценил итоги выборов в Башкирии

предоставлено А. Асафовым
Фото:предоставлено А. Асафовым

В Башкирии завершились выборы Главы республики. ЦИК России отметил высокую явку на них, в сравнении с другими регионами, где также шло голосование. В избирательных штабах кандидатов рассказали об отсутствии нарушений, объяснив активность граждан консолидацией общества вокруг созидательной, конструктивной повестки.

Свою оценку прошедшим в Башкирии выборам дал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.

«Высокая явка на выборах в Башкирии, 72,34%, говорит о доверии граждан к избирательному процессу и самому инструменту выборов высшего должностного лица региона. Сформированная в республике инфраструктура наблюдения: подготовленные общественные наблюдатели, наблюдатели от партий – это тоже одно из слагаемых легитимности и прозрачности выборов, повышающее доверие к ним. Отмечу также отсутствие нарушений, что показывает сознательное отношение людей к выборам. Слухи и домыслы, информационные вбросы, которые пытались распространять некоторые телеграм-каналы, на избирателей не подействовали, они отдали свои голоса кандидатам, которым доверяли, – считает Александр Асафов. – Высокий результат действующего Главы региона Радия Хабирова, более 80%, показывает, что курс развития республики, ответ на стоящие перед ней вызовы, в том числе помощь бойцам СВО и их семьям, вызывают доверие граждан и они готовы и далее поддерживать его. Большой отрыв Хабирова от других кандидатов показывает сплочение граждан вокруг Главы региона, при этом кандидаты от политических партий сохранили свой ядерный электорат».

Политолог считает, что прозрачность и легитимность выборов подтверждает большое количество сообщений, постов, которые жители республики посвятили этому в соцсетях.

«Люди рассказывали, как они ходили голосовать семьями. Это является очевидным маркером для наблюдателей и журналистов, поэтому считаю, что выборы в Башкирии однозначно состоялись. Результат очень интересный, он говорит о патриотическом консенсусе, показывает, что общество вместе с властью нацелено на дальнейшее развитие региона, а не на поиск причин для раскола», – подытожил Асафов.

Подробнее о том, как проходили выборы в Башкирии – в лонгриде «Башинформа».

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru