Явку республике дают не только Уфа и города, но самые отдаленные удивительные места. Все три дня мы вели оттуда репортажи. Громче всех, на всю страну заявил о себе Париж! Дружные парижане из Кигинского района дали стопроцентную явку – все девять имеющих право голоса отдали свои голоса.
«Мы не пропускаем ни одни выборы. К сожалению, возраст берет свое, нам уже затруднительно самостоятельно добираться до избирательного участка. Поэтому голосуем на дому», – говорят коренные парижане
– двоюродные братья Айрат и Рафкат Минниахметовы, которые уже близятся к 90 годам жизни.
Или вот деревня Марс. Их в Башкирии целых два – в Аургазинском районе
и в Кушнаренковском
. «Хоть «на Марсе» живем, нам не безразлична судьба Башкортостана», – шутят местные.
Самому пожилому марсианину Минисламу Уметбаеву 87 лет. Он всегда активно участвует в выборах.
«Выборы всегда проходили весело, с гармошкой, песнями, на лошадях, праздник настоящий был для нас. Ну и сейчас не унываем. Пусть будет мир на земле, нашим парням на СВО желаю скорейшего возвращения с победой, живыми-здоровыми, пусть у наших детей и внуков будет светлое будущее», – говорит он «Аургазинскому вестнику».