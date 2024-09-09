Эти выборы показали, сколько как же у нас много больших многодетных семей! Так решила жительница Нефтекамска Наталья Фархутдинова, мама шестнадцати детей, и привела на избирательный участок восемь из них.



«Пришли со старшими детьми, чтобы они посмотрели, как это происходит. Ведь им тоже предстоит, повзрослев, участвовать в выборах. А сегодня мы сделали свой выбор!» – сказала она газете «Красное знамя».