Как прошли выборы Главы
в Башкирии
Рассказываем главные новости за три дня голосования.
1. С утра выстроились очереди
Уже в первые часы на избирательных участках образовались небольшие очереди. Кто-то торопился исполнить гражданский долг побыстрее, чтобы вечером уехать на дачу. Читатели рассказывали нам, что работодатели накануне разрешили людям прийти чуть позже, при условии, что сотрудники не проспят, а именно сходят проголосовать.
Традиционно вне конкуренции – жители деревни Башкортостан Аскинского района, которые уже к девяти часам утра сделали 100% явку. Они заранее договариваются насчет автобуса, чтобы проголосовать всем вместе с утра.
Явка составила более 70%. И это не какой-то удивительный, особый результат, это сложившаяся избирательная культура в нашей республике. Люди голосуют много, люди приходят. Мы видели, как проходят целые праздники в наших населенных пунктах, в УИКах. За меня проголосовало большое количество людей и я им благодарен, потому что всегда, когда ты голосуешь, это доверие человеку. Я, как действующий Глава республики, постараюсь это доверие оправдать. Я очень дорожу мнением жителей, я очень дорожу своим именем, я очень дорожу тем, чтобы мои обещания выполнялись, и я честно выходил перед людьми», – сказал Радий Хабиров.
2. Голосовали целыми семьями
Эти выборы показали, сколько как же у нас много больших многодетных семей! Так решила жительница Нефтекамска Наталья Фархутдинова, мама шестнадцати детей, и привела на избирательный участок восемь из них.

«Пришли со старшими детьми, чтобы они посмотрели, как это происходит. Ведь им тоже предстоит, повзрослев, участвовать в выборах. А сегодня мы сделали свой выбор!» – сказала она газете «Красное знамя».
Семья Галяетдиновых из села Аскарово Абзелиловского района воспитывает девять детей. На избирательный участок они пришли в полном составе!

«Собирались долго – всех девятерых одеть-обуть – и время пролетело, муж, пока на улице все были, успел даже селфи сделать. Фото поэтому без меня получилось», – говорит Гульфира Рафависовна газете «Абзелил».

Многодетная семья Алибаевых живет в селе Имангулово Учалинского района.

«Жаль, конечно, хотели все вместе прийти. К сожалению, супруг в отъезде, работает вахтовым методом. Ни я, ни он не пропускаем выборы. И всегда вместе. Сейчас вот сфотографируемся и ему отправим, пусть порадуется», – говорит мама семейства Зухра, пишет «Республика Башкортостан».

«Принимая участие в выборах с детьми, мы создаем семейную традицию и этот значимый момент воспитывает в них активную гражданскую позицию и понимание того, что важен каждый голос», – говорят Анис Рафисович и Гузель Гайсовна из села Большеустьикинское, пишет «Мечетлинская жизнь».
И конечно, в эти дни на избирательных участках было много участников СВО, которые приехали домой в отпуск. В селе Мирный Благоварского района Башкирии боец с позывным «Бесс» пришел на выборы одним из первых в свой юбилейный день рождения.

«Я проголосовал за правду, за мир и процветание родной республики. Сейчас очень важно проявить сознательность, ответственность за судьбу своей родины и сделать правильный выбор. Для меня лично это принципиальная позиция», – говорит он.

«Пропустить такое событие просто не мог. Это долг каждого гражданина – воспользоваться своим правом и отдать голос за достойного кандидата. Мне не безразлична судьба моего государства, моей республики. Состав комиссии очень доброжелательный, каждого избирателя встречают с улыбкой, приятно заходить. За это им большая благодарность!», – говорит боец из Нуримановского района с позывным «Абзый».
3. Из выборов сделали праздник
Выборы стали большим народным праздником – чтобы повеселиться и поднять настроение другим, люди приходили на участки в традиционных и юмористических нарядах, придумывали веселости и развлечения. Отличный же повод ненавязчиво рассказать о себе.

Народные корреспонденты передавали со всех уголков нашей большой республики: тут пришла семья динозавриков, здесь – с очаровательным котиком, там – в костюме огромного розового мишки. В селе Федоровка Арслан и Ярослава Абдрахмановы – пришли на выборы в исторических костюмах.
«Мы захотели поделиться своим настроением с людьми. Считаю, что выборы – наша с братом возможность участвовать в жизни своего города и республики», – говорит Ярослава.
В Туймазах на избирательный участок пришли сестры-близнецы Зита и Гита Маризоевы. Девушки рассказали, что имена им дала бабушка – поклонница индийских фильмов.

«Мы друг с другом – неразлучны, прямо как Зита и Гита из одноименного фильма. У нас одинаковые интересы, взгляды на жизнь. Мы даже одеваемся одинаково. У нас – многодетная семья, кроме нас, в ней есть еще четверо детей. В прошлом году мы, к сожалению, не участвовали в голосовании. Так что сегодня у нас дебют, – рассказали близнецы «Туймазинскому вестнику». – Пришли на избирательный участок в свой день рождения – получился отличный подарок. Столько внимания нам!»
4. Голосование пришло в самые отдаленные уголки
Явку республике дают не только Уфа и города, но самые отдаленные удивительные места. Все три дня мы вели оттуда репортажи. Громче всех, на всю страну заявил о себе Париж! Дружные парижане из Кигинского района дали стопроцентную явку – все девять имеющих право голоса отдали свои голоса.

«Мы не пропускаем ни одни выборы. К сожалению, возраст берет свое, нам уже затруднительно самостоятельно добираться до избирательного участка. Поэтому голосуем на дому», – говорят коренные парижане – двоюродные братья Айрат и Рафкат Минниахметовы, которые уже близятся к 90 годам жизни.

Или вот деревня Марс. Их в Башкирии целых два – в Аургазинском районе и в Кушнаренковском. «Хоть «на Марсе» живем, нам не безразлична судьба Башкортостана», – шутят местные.

Самому пожилому марсианину Минисламу Уметбаеву 87 лет. Он всегда активно участвует в выборах.

«Выборы всегда проходили весело, с гармошкой, песнями, на лошадях, праздник настоящий был для нас. Ну и сейчас не унываем. Пусть будет мир на земле, нашим парням на СВО желаю скорейшего возвращения с победой, живыми-здоровыми, пусть у наших детей и внуков будет светлое будущее», – говорит он «Аургазинскому вестнику».
А самый отдаленный участок был в Москве. Центризбирком открыл его в полномочном представительстве республики при Президенте России. Мы практически единственные, кто организовал такой участок для своих земляков, проживающих в Москве, и ЦИК России высоко оценил эту практику.

«Голосование на экстерриториальном участке в Москве по выборам Главы республики идет организованно, в строгом соответствии с законом. Мы видим, что большое количество тех, кто находится в Москве на учебе, в командировках и, конечно, герои СВО на лечении, могут отдать свой голос», – говорит член избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.
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5. Выборы прошли без нарушений
Исходя из обращений, поступивших в Центризбирком Башкирии, можно констатировать, что явных нарушений избирательного законодательства в регионе не зафиксировано. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов. Всего до Единого дня голосования в ЦИК региона поступило 118 обращений. 6 сентября – шесть обращений, 7 сентября – 22, сегодня – четыре обращения. Подавляющее большинство обращений касались разъяснения порядка голосования.

По словам председателя СПЧ при Главе РБ Зульфии Гайсиной, выборы проходят спокойно, без жалоб.

«Люди хотят, чтобы республикой руководил человек, который имеет опыт работы в государственных органах власти и опыт хозяйственной деятельности», – отметила она.

Текст: Станислав Шахов.

Фото: Валерий Шахов.

Верстка: Валерия Любина.

09.09.2024 г.