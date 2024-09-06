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6 Сентября , 09:39
ВЫБОРЫ-2024

В Уфе брат и сестра пришли на выборы в исторических костюмах

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

С открытием избирательных участков в Башкирии жители региона активно исполняют свой гражданский долг. Как ранее писал «Башинформ», многие жители региона пришли отдать голос ровно в 8.00, как только УИКи открыли свои двери. Причем многие приходят сделать свой выбор семьями.

На избирательном участке №95, расположенном в селе Федоровка Калининского района Уфы в здании гимназии  №105 имени героя Советского Союза Николая Кузнецова, достаточно оживленно с самого утра. Среди многочисленных голосующих жителей Федоровки, Елкибаево, Карпово и других населенных пунктов, которые обслуживает этот участок, заметили необычную пару. Брат и сестра – Арслан и Ярослава Абдрахмановы – пришли на выборы в исторических костюмах.

Сами ребята работают в IT-сфере. Арслан – системный администратор в Национальной библиотеке имени А.-З. Валиди, Ярослава – технический писатель в Санкт-Петербургской IT-компании. По их словам, на выборы они ходят постоянно, всей семьей. Брат и сестра вспоминают, что впервые на голосование их с собой взял дедушка.

«Он надевал парадную форму, медали, брал нас с собой и шел на выборы, – рассказывает Арслан. – И для нас это был праздник».

В исторических костюмах на выборы ребята пришли, чтобы создать такое же праздничное настроение и себе, и другим голосующим.

«Мы захотели поделиться своим настроением с людьми. Считаю, что выборы – наша с братом возможность участвовать в жизни своего города и республики», – отметила Ярослава.

«Трехдневный формат выборов, на мой взгляд, очень удобен. Так каждый избиратель точно сможет найти время. Мы с сестрой решили не откладывать вопрос и пришли в первый же день, тем более что это – семейная традиция», – добавил Арслан.

Ребята и их яркие наряды, конечно, не остались без внимания. Другие избиратели с удовольствием фотографировались с ними и благодарили за созданное праздничное настроение.

Видео:Арсен Муртазин
Автор:Ляйсан Закирова
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