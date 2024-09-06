Первые избиратели проголосовали на выборах Главы Башкирии

Жители Башкирии начали голосовать на выборах Главы республики сразу с открытием избирательных участков.

Так, одним из первых в Дюртюлинском районе на свой УИК пришел глава администрации Риф Юсупов вместе с супругой.

На избирательном участке №1285 в Белорецком районе первых голосующих встречали с гимнами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

В Бижбулякском районе пример землякам подал пенсионер Рим Аргинбаев. Он пришел отдать свой голос ровно в 8.00 и стал первым избирателем на участке №1374.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится три дня, до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, что среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.