ЦИК России оценил работу участка по выборам Главы Башкирии в Москве

В информационном центре ЦИК России прошел брифинг об организации голосования на экстерриториальных избирательных участках, то есть на тех, которые находятся за пределами региона. Нам нем отметили опыт Башкортостана в организации участка для голосования в полномочном представительстве при президенте.

«Мы практически единственные, кто организовал такой участок для своих земляков, проживающих в Москве. В основном другие экстерриториальные участки находятся в зоне соприкосновения или в регионах, куда эвакуированы жители Курской области. Наш опыт показал свою востребованность – наши земляки с удовольствием идут голосовать и благодарят за предоставленную возможность высказать свое мнение», - рассказывает председатель экстерриториального избирательного участка №3550 Ильшат Рахматуллин.

Члены ЦИК республики рассказали, что голосование на «башкирском участке в Москве» идет без нарушений.

«Голосование на экстерриториальном участке в Москве по выборам Главы республики идет организованно, в строгом соответствии с законом. Мы видим, что большое количество тех, кто находится в Москве на учебе, в командировках и, конечно, герои СВО на лечении, могут отдать свой голос. Все, кто приходят на избирательный участок, связывают свое будущее с развитием республики», - говорит член избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко.

Как мы рассказывали ранее, Центризбирком открыл на время выборов Главы Башкортостана один участок за пределами региона — в Москве, в полномочном представительстве республики при Президенте России. Его адрес: Москва, улица Доброслободская, 6, строение 2, станция метро «Бауманская». Уфимка Софья Осокина, впервые участвующая в голосовании, рассказала, что ее встречали мелодией курая и подарили приятные сувениры.