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7 Сентября , 17:49
ВЫБОРЫ-2024

Уфимка в день выборов проголосовала в Москве

Сегодня жительница Башкирии приняла участие в выборах в Москве. Софья Осокина впервые исполнила свой гражданский долг в полномочном представительстве республики при Президенте России. Девушка отметила, что для неё было важно отдать свой голос за будущее родного региона.

«В полномочном представительстве республики при Президенте России встречает мелодия курая, дарят сувениры. Это очень приятно. Я будто вернулась в родной край. Посетила выставку, которая тут организована. Очень впечатлена от моего первого голосования», — сказала Софья Осокина «Башинформу».

Напомним, Центризбирком открыл на время выборов Главы Башкортостана один участок за пределами региона — в Москве, в полномочном представительстве республики при Президенте России. Его адрес: Москва, улица Доброслободская, 6, строение 2, станция метро «Бауманская».

Ранее в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» об активности студентов на выборах рассказали проректор Уфимского университета науки и технологий Эльвира Ямалова и проректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Радик Юлбаев.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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