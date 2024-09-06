В Башкирии активно голосуют студенты

Он отметил, что желание принимать активное участие в общественно-политической жизни наблюдается и среди первокурсников. По словам Радика Юлбаева, студенты первого курса подходили к своим преподавателям и интересовались избирательным процессом.

Радик Юлбаев также высказал своё мнение о том, отличаются ли нынешние студенты от тех своих сверстников, которые ходили на выборы в девяностые годы, в начале нулевых, которым сейчас 30-40 и более лет.

«Что касается первокурсников, нам только предстоит узнать степень их политической подкованности. Но про старшекурсников скажу, что ещё на выборах весной этого года стало понятно, что они готовы отдать свои голоса во время выборов, явка была хорошая. В то же время не стоит сравнивать поколения. Я так считаю. Но что необходимо делать всегда, это работать с ними. Никогда не надо относиться к современной молодёжи с критикой, а надо уметь понимать их», — сказал Радик Юлбаев корреспонденту информагентства «Башинформ».