В Башкирии активно голосуют студенты

Сегодня в Башкирии в день выборов очень много желающих проголосовать из числа студентов, в том числе через портал «Госуслуги» и приложение «Мобильный избиратель». Об этом в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» рассказал проректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Радик Юлбаев.
«Сегодня многие студенты не могут поехать в свои муниципалитеты, поскольку они из отдалённых районов республики. И современные цифровые возможности дают им возможность проголосовать в Уфе. Также хотел бы отметить, что для нас положительную роль играют количество дней для голосования. То есть выборный процесс не помешает студентам в учебном процессе. Пока в процентном соотношении подсчёты не велись, но мы видим, что явка студентов на выборы высока. Мы наблюдали это сегодня утром, а также перед тем, как прийти сюда», — сказал Радик Юлбаев.
Он отметил, что желание принимать активное участие в общественно-политической жизни наблюдается и среди первокурсников. По словам Радика Юлбаева, студенты первого курса подходили к своим преподавателям и интересовались избирательным процессом.
Радик Юлбаев также высказал своё мнение о том, отличаются ли нынешние студенты от тех своих сверстников, которые ходили на выборы в девяностые годы, в начале нулевых, которым сейчас 30-40 и более лет.
«Что касается первокурсников, нам только предстоит узнать степень их политической подкованности. Но про старшекурсников скажу, что ещё на выборах весной этого года стало понятно, что они готовы отдать свои голоса во время выборов, явка была хорошая. В то же время не стоит сравнивать поколения. Я так считаю. Но что необходимо делать всегда, это работать с ними. Никогда не надо относиться к современной молодёжи с критикой, а надо уметь понимать их», — сказал Радик Юлбаев корреспонденту информагентства «Башинформ».
Проректор Уфимского университета науки и технологий Эльвира Ямалова добавила, что в вузы поступают абитуриенты с высокими баллами по обществознанию.
«Для студентов, которые сейчас обучаются, внедрены модули новой российской государственности. И в экономическом, и в техническом направлении программу изучают первые два года. Политология, социология, философия — царица всех наук, дают мощный фундамент, чтобы делать правильный выбор и не быть аполитичными», — сказала Эльвира Ямалова.
Ранее о том, что молодёжь Башкирии заинтересована во всех политических процессах, рассказала председатель Молодёжной палаты при Госсобрании Башкирии Зарина Газизова.
Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.
Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.
Отметим, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.