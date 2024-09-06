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6 Сентября , 16:44
ВЫБОРЫ-2024

Молодёжь Башкирии активно участвует в выборах

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Молодёжь Башкирии заинтересована во всех политических процессах. Это видно по их волонтёрской деятельности, а также при реализации социальных проектов. В том числе нельзя сказать, что молодые люди равнодушны к выборам. В этом убеждена председатель Молодёжной палаты при Госсобрании Башкирии Зарина Газизова. Своё мнение о зрелости нового поколения она выразила в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024».

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Наша молодёжь прекрасно понимает, что сегодня в тех условиях, в которых находится наша страна, быть вне политики просто невозможно. И при проявлении активной гражданской позиции на выборах молодые люди чувствуют свою сопричастность к отражению атак, направленных на нашу Россию. Мы часто видим, как ребята сами проявляют инициативу при реализации тех или иных проектов, предлагают свои идеи. Надо отметить, что наша молодёжь понимает, что такое выборы, с детства. Их родители приходили голосовать и брали с собой на избирательные участки своих детей. Для меня это было целое событие. Помню, как с утра нас наряжали, завязывали новые бантики и мы всей семьей шли голосовать. И сегодня наша молодёжь продолжает эту традицию, молодые родители объясняют детям, что значит голосование, показывают, как опускать в урну бюллетень. Это важно», — сказала Зарина Газизова.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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