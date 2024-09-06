В Башкирии на выборах работает Общественный пресс-центр

В Уфе работает Общественный пресс-центр «Выборы Главы Башкортостана — 2024», где аккумулируется вся оперативная информация, поступающая из Центризбиркома региона о ходе голосования, call-центра по вопросам проведения выборов.

Общественный пресс-центр будет работать все три дня выборов, с 6 по 8 сентября. Традиционно в эти дни будут проводиться различные брифинги, включая брифинги Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы республики, выступать политологи и эксперты. Здесь же можно увидеть прямой эфир наблюдателей-блогеров с УИК, узнать итоги розыгрышей республиканской акции Рахмат-2024 и другую полезную информацию.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии для голосования на выборах Главы республики работают 3032 избирательных участка. Также поддержать одного из кандидатов на пост руководителя региона можно и в Москве. Там в полпредстве Башкортостана при Президенте России также три дня будет работать избирательный участок.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.