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6 Сентября , 16:20
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии определились первые победители акции «Рахмат-2024»

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии традиционная акция «Рахмат-2024» пользуется большой популярностью. Об этом сказала представитель организатора акции Римма Бикмурзина.

К этому часу известно, что в республике определились первые 30 победителей. Результаты розыгрыша опубликованы на сайте акции, а также в соцсетях.

«Сейчас наш колл-центр связывается с победителями и выясняет, когда и где им удобнее получить приз. Процесс идёт», — сказала Римма Бикмурзина.

Она напомнила номер колл-центра, по которому можно задать все интересующие вопросы по акции «Рахмат-2024» — 8-927-333-45-22.

Как сообщал ранее Башинформ, среди избирателей Башкирии разыграют на этот раз более 330 ценных призов. QR-билеты и браслеты, дающие право на скидку у партнеров проекта «Рахмат-2024», голосующим вручаются волонтерами непосредственно на избирательных участках. Каждому члену семьи, включая детей, они выдают QR-билет с уникальным кодом из восьми символов, который нужно будет зарегистрировать на сайте рахмат102.рф.

Напомним, время розыгрышей: 6 сентября — в 14 и 20 часов; 7 сентября — в 14 и 20 часов; 8 сентября — в 14 часов. В воскресенье, 8 сентября, впервые пройдет «Ночь призов», где разыграют около 130 различных призов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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