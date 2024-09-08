В Башкирии в кол-центр жалоб от избирателей не поступало

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами в РБ Святослав Попов 8 сентября в Общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщил о том, с какими вопросами звонят избиратели в кол-центр Общественной палаты РБ.

«На данный момент в кол-центр поступило 47 звонков со всей республики. Вопросы — технического характера. Люди уточняют местонахождение УИК, возможность проголосовать на дому, а также по поводу акции „Рахмат“. Все обратившиеся с вопросами получили квалифицированную помощь. С жалобами к нам обращений не поступало», — сказал Святослав Попов.

По словам председателя СПЧ при Главе РБ Зульфии Гайсиной, выборы проходят спокойно, без жалоб.

«Люди хотят, чтобы республикой руководил человек, который имеет опыт работы в государственных органах власти и опыт хозяйственной деятельности», — отметила она.

Кол-центр работает в режиме «горячей линии» с 08.00 до 20.00. Контактный номер — 218-16-84.

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3 302 избирательных участков.