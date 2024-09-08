Выборы Главы Башкирии оценили в избирательных штабах кандидатов

В общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» состоялся брифинг кандидатов на должность руководителя региона и представителей избирательных штабов, в ходе которого они дали оценку избирательной кампании, проанализировали показатели явки и обратную связь, полученную от наблюдателей.

Кандидат на должность Главы Башкирии от партии «Новые люди» Ильшат Тимерьянов рассказал, что дни, в которые проходило голосование, он провел с семьей, а сегодня, 8 сентября, посетил один из избирательных участков, поговорил с наблюдателем от партии.

«В дни выборов я решил уделить внимание семье, поскольку в последние месяцы много ездил по республике, встречался с людьми, отвечал на их вопросы. Мы предпочли уделить как можно больше времени общению с избирателями, посетили Октябрьский, Салават, другие города, побывали в Зауралье, в Сибае. Там очень хорошо восприняли нашу партию, многие из пришедших на встречу добавили меня в друзья в соцсетях. Выборы завершились и я хочу сказать спасибо всем, кто отдал голоса за нашу партию», - сказал Ильшат Тимерьянов.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов считает, что выбор, который сделают жители республики, - это оценка партии и кандидата, выдвинувшегося от нее. Напомним, что «Единая Россия» выдвинула кандидатом на должность Главы республики Радия Хабирова.

«Мы представили стратегию развития республики, встречались с избирателями на местах. Есть позитивная повестка, результаты работы. Очень удобно, что голосование продолжалось 3 дня. Считаю, что на этих выборах достаточно высокая явка. Так сложилось, что жители нашей республики активно участвуют в выборах, выражая свое мнение», - отметил Руслан Насретдинов.

Кандидат на должность Главы Башкирии от партии «Справедливая Россия - Патриоты - за Правду» Владимир Нагорный поделился мнением о взаимодействии с избирателями.

«Цель любой партии - участвовать в выборах, я как руководитель регионального отделения партии решил баллотироваться на должность руководителя республики. Мы много общались с населением, это всегда ответственно. Услышали много просьб, люди делились своими проблемами, предложениями. Думаю, что мы их обобщим и будем работать над решением», - рассказал кандидат.

Артур Шайнуров, являющийся кандидатом на должность Главы РБ от КПРФ, поблагодарил журналистов за внимание к выборам и кандидатам. Он отметил, что это позволило избирателям детально разобраться в их программах.

«2024 год выдался насыщенным политическими событиями – весной состоялись выборы президента страны, сейчас проходят выборы руководителя региона. Мне выпало представлять на них коммунистическую партию – партию с большой историей, которая и сегодня решает важные задачи, стоящие перед страной. Мы представили избирателям свою программу, а оценку ей предстоит дать людям. Мы будем работать дальше, независимо от результатов», - сказал Артур Шайнуров.

Участники брифинга сошлись во мнении, что выборы прошли в конструктивной обстановке, без нарушений.

Ильшат Тимерьянов сообщил, что всегда был на связи со штабом, партия организовала свою горячую линию. Поступило порядка 10-15 обращений, потребовавших дополнительных разъяснений. Серьезных замечаний по ходу голосования нет. Кандидат отметил высокую явку избирателей, объяснив ее высокой ответственностью людей, что исторически свойственно для Башкирии.

Руслан Насретдинов рассказал, что партией был развернут ситуационный центр по мониторингу выборов. Партией подготовлено 6508 наблюдателей, все поступающие вопросы были справочного характера. Обратная связь показала отсутствие нарушений и консолидацию общества. Насретдинов сказал, что в дни выборов были зафиксированы атаки на интернет-ресурсы партии с адресов, находящихся за пределами РФ. Все атаки были отсечены.

Владимир Нагорный отметил, что выборы в Башкирии прошли спокойно, поскольку партии не были настроены на какие-либо провокации, нарушения. Республика стабильно развивается и партии были настроены на получение объективных результатов. По словам кандидата, Башкирия по явке существенно опередила другие субъекты, где идут выборы руководителей регионов. По его мнению, явка и отсутствие нарушений ожидаемы.

С этими доводами согласен Артур Шайнуров, который сказал, что с началом СВО наше общество сплотилось и избиратели Башкирии спокойно пришли на выборы и выполнили свой гражданский долг.

Как ранее сообщал «Башинформ», по состоянию на 18.00 8 сентября явка на выборы в Башкирии по данным ЦИК составила 69,18%.