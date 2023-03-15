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Сегодня, 08:00

Как эксперты прокомментировали рекордные инвестиции в экономику Башкирии

Как мы рассказывали ранее, объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9% и достиг 512,4 млрд рублей. Вот что по этому поводу думают опрошенные агентством «Башинформ» эксперты. 

«Башкортостан стал площадкой, на которой предприниматели получают широкий набор мер поддержки, в том числе с использованием федеральных преференций. Здесь не боятся внедрять новые инструменты работы. Во многом это залог вашего успеха и повышения инвестиционной привлекательности», - говорит директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

«Это говорит о том, что регион не только восстановился после пандемии, но и в значительной степени смог нивелировать эффекты от западных санкций. В условиях ограничений руководство республики активно развивало сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами», - считает доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай

«Динамика показателей инвестиционной активности в регионе в абсолютном выражении связана, в первую очередь, с реализацией проектов крупнейших предприятий, а также возможностями управленческой команды Радия Хабирова по созданию условий для реализации таких масштабных проектов», - говорит кандидат экономических наук, доцент Уфимского филиала финансового университета при правительстве России Азамат Барлыбаев.

«Поддержка республиканского правительства позволила нашей компании запустить ресурсоемкий экологический проект по переработке пластиковых бутылок, стоимостью более 4 млрд рублей. Теперь 1,7 млрд пластиковых бутылок в год не окажутся на мусорных полигонах, а станут полимерной гранулой для безопасной и экологичной пищевой упаковки. Такой крупный проект невозможно было запустить без тесного взаимодействия с регионом, профильным министерством и администрацией района. Мы всегда находили решения по возникающим вопросам», - говорит главный инженер АО «Полиэф» Андрей Ильин.

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