В Башкирии системно сопровождают инвестпроекты - директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко отметил значимость республиканского опыта по развитию промышленных кластеров для других регионов страны. По его мнению, не случайно Башкортостан по итогам 2022 года делит первое место с Татарстаном и Челябинской областью по количеству кластеров.

«Башкортостан – это территория, где внедряют новые инструменты работы, здесь не боятся это делать. Во многом это залог вашего успеха и повышения инвестиционной привлекательности», – сказал Андрей Шпиленко на заседании коллегии минпромэнерго республики.

Он также высоко оценил взаимодействие региональных властей и бизнеса и системное сопровождение инвестпроектов.

«Башкортостан стал площадкой, на которой предприниматели получают широкий набор мер поддержки, в том числе с использованием федеральных преференций», - отметил эксперт.

В прошлом году в республике созданы первый в стране мебельный кластер, промышленный кластер, авиационный, машиностроительный и агропромышленный. Общее количество предприятий кластеров уже превысило 60 участников. В процессе создания ещё 2 кластера. Это кластер станкостроения и легкой промышленности. На конец 2022 года в Башкортостане зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них создано 30,1 тыс. рабочих мест, осуществляют деятельность 168 резидентов, общий объем инвестиций которых составляет более 45 млрд рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года достиг 512,4 млрд рублей.