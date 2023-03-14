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Вчера, 16:45

Эксперт объяснил, как инвестиции в экономику Башкирии помогают преодолеть последствия санкций

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Доктор экономических наук, заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН Ильдар Зулькарнай прокомментировал «Башинформу» высокий результат Башкирии по привлечению инвестиций в экономику, достигнутый по итогам 2022 года.

«Объем инвестиций в экономику Башкортостана в 2022 году вырос на 5,9%, до 512,4 млрд рублей. По этому показателю республика сохранила 2 место в ПФО, а  темпы роста превысили среднероссийские. Все это говорит о том, что регион не только уверенно восстановился после пандемии, но и в значительной степени смог нивелировать эффекты от западных санкций. В условиях ограничений руководство республики активно развивало сотрудничество с российскими регионами, а также внешнеэкономические связи с дружественными странами.

Так, в сентябре 2022 года на территории индустриального парка «Уфимский» начато строительство завода  белорусской компании «Амкодор». Объем инвестиций в данный проект оценивается в 2,5 млрд рублей. После открытия завода на нём будут работать более 200 специалистов. Новому предприятию предоставят все преференции, положенные резиденту индустриального парка, а Фонд развития промышленности Башкортостана окажет содействие в получении льготного займа на реализацию проекта. Это продолжение многолетней  работы руководства Башкортостана по привлечению инвестиций в республику.

Ранее, в августе 2021 года в Абзелиловском районе открылся завод «Цемикс» компании «Ласселсбергер» по производству белого цемента. Его мощности позволяют полностью обеспечить потребности российского рынка в данной продукции. Огромным потенциалом обладает особая экономическая зона «Алга», на ее территории уже работают или развертывают производство предприятия по переработке сельхозпродукции, высокотехнологичные химические производства, предприятия легкой промышленности и даже наукоемкие предприятия по производству солнечных батарей и светодиодов. Эти и другие примеры говорят о том, что инвестиции в республику диверсифицируют ее экономику, делают более независимой от основных и традиционных отраслей – нефтедобычи и нефтепереработки. Все это особенно актуально в свете новых западных санкций в отношении российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Упорная многолетняя работа руководства Башкортостана по отраслевой диверсификации экономики позволит нашему региону успешнее преодолевать негативные эффекты упомянутых санкций», - считает экономист.

Ранее «Башинформ» приводил мнение директора Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрея Шпиленко, который отметил значимость республиканского опыта по развитию промышленных кластеров для других регионов страны.

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