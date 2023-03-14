Проекты предприятий и сильные управленцы - основа инвестиционного успеха Башкирии - эксперт

Инвестиционный советник в реестре Банка России, кандидат экономических наук, доцент Уфимского филиала финансового университета при правительстве России Азамат Барлыбаев прокомментировал «Башинформу», с чем, по его мнению, связан очередной приток инвестиций в экономику Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на Главу Башкирии Радия Хабирова, по итогам 2022 года объем инвестиций в экономику республики вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей. При этом темпы роста превышают среднероссийские.

При расчете объемов инвестиций в основной капитал учитываются не только капиталовложения частных инвесторов, но и бюджетные вливания. Причем значительная доля, или около 60 процентов — это собственные средства предприятий и организаций. Почти 20 процентов — бюджетные средства.

По мнению эксперта, среди крупнейших проектов реализуемых в республике частными инвесторами большими объемами финансирования выделяются крупные проекты, направленные на увеличение выпуска производства продукции.

«В связи с этим необходимо отметить, что динамика показателей инвестиционной активности в регионе в абсолютном выражении связана, в первую очередь, с реализацией проектов крупнейших предприятий, а также возможностями управленческой команды региона по созданию возможностей для реализации таких масштабных проектов», — заявил Азамат Барлыбаев.

Напомним, по объему инвестиций за 2022 год Башкирия сохранила за собой второе место в Приволжском федеральном округе. Не случайно республика два года подряд занимает пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив.

«Положительную динамику по инвестициям мы удерживаем с 2019 года. За последние четыре непростых года инвестиции выросли на 40,2 процента – это самый высокий прирост в Приволжском федеральном округе, - констатировал сегодня в своем телеграм-канале Радий Хабиров. - Мы много работаем над тем, чтобы создавать комфортные условия для бизнеса – территории опережающего развития, ОЭЗ, промышленные и индустриальные парки. Продумываем программы поддержки, льготы и преференции»

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что за 2022 год на «Инвестчасах» только по линии промышленности рассмотрены 27 новых инвестиционных проектов с планируемым объемом инвестиций более 76 млрд рублей.