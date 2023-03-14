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Вчера, 17:46

Без господдержки «Полиэф» не реализовал бы свой проект - инвестор

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Главный инженер АО «Полиэф» Андрей Ильин прокомментировал сообщение о росте объема инвестиций в республике на 5,9% в 2022 году. По мнению специалисты, поддержка республиканского правительства позволила компании успешно реализовать ресурсоемкий экологический проект.

«Проект по переработке пластиковых бутылок мы реализуем с 2019 года. Все основные мероприятия завершены в 2022 году. Он необычный, его можно назвать уникальным для России — на «Полиэфе» выпускается гранула, содержащая до 30% вторичного сырья.

Это приоритетный проект «СИБУРа» по развитию экономики замкнутого цикла, реализованный на благовещенской площадке. Общий объем инвестиций составил более 4 млрд руб. Благодаря новой мощности предприятия 1,7 7 млрд. пластиковых бутылок в год не окажутся на мусорных полигонах, а станут полимерной гранулой для безопасной и экологичной пищевой упаковки.

Безусловно, реализация такого крупного инвестиционного проекта экологической направленности была бы невозможна без тесного взаимодействия с регионом.

Мы принимали участие в «Инвестиционном часе». Такой формат встреч, где присутствуют руководители всех министерств и ведомств, эффективный. Мы всегда находили решения по возникающим вопросам.

Также чётко и прозрачно налажена работа с профильными министерствами и администрацией Благовещенского района. В итоге было подписано инвестиционное соглашение с правительством  республики, предусматривающее меры государственной поддержки», — рассказал Андрей Ильин.

Как сообщал Башинформ, новое производство на «Полиэфе» запустилось в сентябре 2022 года.

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