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Сегодня, 08:14

Дайджест экономических новостей Башкирии за 20-26 февраля

Бортевая пасека в геопарке "Торатау"
Бортевая пасека в геопарке "Торатау"

На минувшей неделе в Башкирии стало известно, что:

— С 1 января 2024 года МРОТ для бюджетников вырастет до 22 128 руб., а для работников внебюджетной сферы — до 23 389 руб. Повышение минимального размера оплаты труда 18,5% проанонсировал президент России в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. С 1 января 2023 года в Башкирии впервые заложен региональный коэффициент в 5,7% вдобавок к районному в 15%.

— На реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы в Башкирии в 2023–2025 годах выделят дополнительно порядка 1,779 млрд руб. — из остатков бюджетных средств.  Дополнительные деньги направят на обеспечение пожарной безопасности, строительство и реконструкцию систем водоснабжения, газификацию, строительство школ и детсадов, строительство спортивных, медицинских учреждений. Объем финансирования РАИП на три года составил 90,9 млрд руб., из них 72,1 млрд руб. выделяется из бюджета Башкирии. 

— За 6 лет в пищевую промышленность Башкирии инвестировано 8 млрд руб. всего за это время реализовано 15 инвестпроектов. А к 2026 году планируется реализовать еще 26. Прямая господдержка без учета налоговых льгот составила 260 млн руб. В 2023 году на поддержку отрасли республиканский бюджет направит 100 млн руб. 

— В 2022 году на реализацию национальных проектов в Башкирии было направлено 49,7 млрд руб., из них 39,2 млрд руб. — федеральные средства. Это наибольшая сумма с момента начала реализации национальных проектов.

— В Салавате — третьем крупнейшем городе Башкирии,  78% предприятий завершили 2022 год с прибылью. Она составила более 80 млрд руб. (+37% к 2021). Салаватская промышленность отгрузила продукции на 317 млн руб. Санкции оказали положительное влияние на предприятия машиностроительного и оборонного комплекса — в рамках импортозамещения у них выросли заказы.

— АПК Башкирии в 2022 году продали за рубеж более 400 тыс. тонн различной продукции на $290 млн. Экспортная выручка выросла в 2,5 раза за три года.

— С 1 мая взять ипотеку «от застройщика» по околонулевой ставке будет труднее — ЦБ считает, что такие предложения надувают ценовой пузырь на рынке недвижимости и невыгодны банкам.

— В республике работают 12 тыс. пчеловодов, которые содержат порядка 300 тыс. пчелосемей. Башкирия обладает статусом «медового края», и неудивительно, что вопросам пчеловодства здесь уделяют столько внимания. Это показал Форум по развитию пчеловодства, прошедший в минувшую субботу.

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