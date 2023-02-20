В одном из крупнейших городов Башкирии прибыль предприятий за год увеличилась на 37%

В городе Салават 78% предприятий завершили 2022 год с прибылью. Она составила более 80 миллиардов рублей, или 137% к уровню 2021 года. Такие данные были озвучены на активе промышленных предприятий Салавата с участием заместителя премьер-министра правительства РБ – министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева.

"Благодаря предприятиям Салавата мы занимаем лидирующие позиции по производству стекла, автомобильного бензина, дизельного топлива, стирола, бензола, этилена. Объем инвестиций, вложенных в экономику города за 9 месяцев 2022 года средними и крупными предприятиями, составил почти 11 млрд рублей. Сегодня в республиканский перечень приоритетных инвестиционных проектов в сфере промышленности входят 42 проекта. Попавшие в этот перечень инвесторы могут претендовать на налоговые преференции, предоставление земли без торгов и субсидирование затрат на создание инфраструктуры", - заявил Александр Шельдяев.

Глава администрации города Салавата Игорь Миронов отметил, что в 2022 году на работу промышленности повлияли западные санкции и разрыв логистических цепочек, но отрасль смогла перестроиться.

"По итогам года объем отгруженной продукции собственного производства промышленными предприятиями города составил более 317 млрд рублей. При этом санкции оказали положительное влияние на деятельность предприятий машиностроительного и оборонного комплекса, где, наоборот, есть рост заказов в рамках импортозамещения", - рассказал Игорь Миронов.