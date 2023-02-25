Чистота популяции, болезни, чипы и липы — в Уфе обсудили важнейшие вопросы пчеловодства

В уфимском Конгресс-холле 25 февраля прошел Форум развития пчеловодства. На пленарном заседании специалисты отрасли обсудили самые злободневные вопросы. «В прошлом году в Башкирии произведено 7 тыс. тонн товарного меда. У нас нет точной статистики по этому показателю, также мы не знаем, сколько меда произвела та или иная пасека, кто какие пчелопакеты завез в регион, сколько завезено стороннего меда и сколько отправлено под видом башкирского. Надеюсь, сегодняшние встречи позволят нам разобраться в этих вопросах», — сказал модератор — вице-премьер и министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

Самые «болевые» точки пчеловодов обозначил председатель башкирского отделения Союза пчеловодов России Алексей Самойлов. Он напомнил, что благодаря потерям пчеловодов южных районов после химической обработки лесов от непарного шелкопряда от нее отказались в пользу биозащиты. «В 2022-м центральные регионы уже не такой ущерб понесли. В районах созданы комиссии по потравкам, благодаря этому пчеловоды получают предупреждения. Но крупные агрохолдинги нас по-прежнему игнорируют.

Еще одна головная боль пчеловодов — чипизация. В результате долгих переговоров минсельхоз пошел нам навстречу и разрешил чипировать не каждый улей, а разом всю пасеку, но федеральные структуры таки пытаются навязать нам схему «один чип — один улей»», — отметил пчеловод.

«Со скрипом» идет оформление лесных участков под пасеки — приходится обивать пороги кабинетов по 5-6 раз. Надеемся сегодня обговорить эти моменты, сказал Самойлов.

Отдельный вопрос — защита лип как медоносов. «Именно липовый мед — визитная карточка Башкирии. Но как добиться сохранности деревьев? Самый медоносный возраст у них наступает по достижении 60 лет и до 150. В то время как лесозаготовщики считают 60-летнее дерево зрелым и готовым к рубке. По примеру Приморского края необходимо разработать меры защиты липы, установить зоны покоя», — предложил общественник.

Что касается бесконтрольного завоза дешевых пчелопакетов из Узбекистана, от которых и распространяются болезни пчел — здесь нужны федеральные таможенные меры, потому что республиканских не хватает, заявил Алексей Самойлов. Вместе с тем нужно увеличивать местное производство пчелопакетов, чтобы закрыть потребность.

«Здесь нужна программа субсидирования и развития кооперативного движения. Мы были услышаны, минсельхоз запускает новый проект, сегодня на круглом столе подпишем межрайонное соглашение по сотрудничеству и поставкам субсидированных пчелопакетов между пчеловодами Кугарчинского и Чишминского районов», — сообщил председатель башкирского отделения Союза пчеловодов России.

Одной из самых труднопреодолимых проблем он назвал реализацию меда: «У нас неплохо организуются медовые ярмарки, но проблема перепроизводства стоит все острее и острее. Весь мед, произведенный за сезон, продать невозможно. Экспорт упал, хотя и так отправляли малых объемов (в 2021 было экспортировано 400 тонн). Мы готовим методичку для желающих продавать на экспорт, дело это не простое — надо знать, как и чем лечить пчел. На предстоящем «Апимире» предлагаем сделать круглый стол по экспорту, чтобы пчеловоды могли очно встретиться с представителями минторговли России и обговорить злободневные вопросы.

Для увеличения продаж меда минсельхоз и Союз пчеловодов готовят фестиваль-ярмарку в Москве на октябрь. Одновременно прорабатывается вопрос организации круглогодичной торговли в павильоне ГБУ «Московские ярмарки». Постоянные места торговли — это очень хорошо, единственно — там упал поток покупателей, после того, как площадка была объявлена под экологические товары, и оттуда убрали бытовую химию и алкоголь».

Коллегу поддержал председатель башкирского отделения Союза промышленных пчеловодов России Александр Кудашев: «Мы тоже просим запретить ввоз узбекских пчелопакетов в Россию. Есть данные, что в 2022 в страну было ввезено 300 тыс. пчелопакетов из Узбекистана. В другую страну ушло порядка 1 млрд руб., а к нам приехало множество болезней. Регион не может повлиять на импорт, но возможно импортозамещение, и такая работа ведется. Если откажемся от узбекских пчел, в течение двух лет сможем наполнить рынок здоровыми пчелами, конечно, при поддержке государства».

Резюмируя выступление этих спикеров, глава АПК Башкирии констатировал, что цифровизция сельского хозяйства и оцифровка ресурсов неизбежна.

«Например, судьба зерна прослеживается от участка, на котором оно выросло, от использования удобрений и пестицидов до продажи выпеченного из него хлеба. Много критики получил «Меркурий» — систему и правда пришлось дорабатывать, но сегодня мы знаем происхождение мяса, можем проследить контрабанду. Благодаря программе отслеживаются болезни животных. У нас высокая концентрация сельхозживотных, занимаем 5 место по РФ по производству животноводческой продукции.

А как контролировать завоз пчел? Собственными глазами видел в прошлом году в Бирском районе — подъехала фура и за 15-20 минут продала все пчелопакеты. Подъезжали и забирали, явно по договореннности. Что за пчелы, откуда, какие болезни там внутри? И по республике все это разбежалось. И что с этим сделаешь?

Не видим, какой пчелопакет завезен, не видим, какое количество меда произведено и продается под брендом башкирского. Условно, у него 100 ульев, а продает словно от 500 ульев. Откуда взялось? Цифровизация должна устранить эти вопросы. И — да, она должна быть бесплатной.

У нас и лаборатория бесплатно ездит по районам — можно принести, исследовать пчел, чтобы выявить болезни.

Так что цифровизация — только для того, чтобы не было контрабанды как пчелопакетов, так и меда. Мы сделали учет КРС, МРС, свиней, птицы, делается чипирование кошек и собак, лошадей, процесс идет шаг за шагом. Так что это защита добросовестного пчеловода, защита бренда — чтобы мед с сиропом, со смесями, не продавался как башкирский. Это сложно, но это нужно», — сказал министр сельского хозяйства Башкирии.

Ильшат Фазразманов сообщил, что двум подведомственным организациям минсельхоза поставлена задача увеличить производство пчелопакетов до нескольких тысяч, только тогда будет запрещаться ввоз узбекских пчел. Предполагается создать кооперативы по 20-30 пасек, для которых производство пчелопакетов стало бы основной деятельностью. В республике обсуждается субсидирование половины стоимости местного пчелопакета с документально подтвержденным качеством со следующего года.

С большим вниманием пчеловоды выслушали выступление профессора Тимирязевской академии Альфира Маннапова. Он рассказал о том, как далеко рамочное пчеловодство ушло от природных стандартов и как это можно исправить.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году Башкирия произвела почти 10% российского меда. В регионе работают два из 21 российских пчеловодческих племхозяйств — по башкирской и среднерусской пчеле. В республике насчитано 300-350 тыс. пчелосемей и более 12 тыс. пчеловодов.