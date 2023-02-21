Банк России ужесточит выдачу ипотеки «от застройщиков»

Банк России выполнил свои намерения предпринять меры по ипотекам, предлагаемым застройщиками по околонулевой ставке. Дело в том, что это делается за счет повышения стоимости жилья на 20-30% выше рыночной. На первый взгляд, такая ипотека от застройщика кажется выгодной из-за снижения ежемесячных платежей, но цена квартиры получается очень завышенной. А искусственно завышенный уровень цен создает ложные ориентиры для всего рынка, считает регулятор.

Если заемщик захочет погасить ипотеку раньше договорного срока, у него не получится сэкономить на процентах, как это было бы при обычной банковской ипотеке. А если, выплатив ипотеку, заемщик надумает сразу же продать квартиру — потеряет в деньгах, если только цены на рынке недвижимости не выросли на те же 20-30%.

Вместе с тем такая схема невыгодна банкам - процент околонулевой, а риск того, что заемщик не сможет платить - большой.

Для защиты рисков банков с 1 мая 2023 года ЦБ вводит надбавки, учитывающие завышение стоимости квартиры на первичном рынке. Это надбавки на первоначальный взнос на 10-30% в зависимости от показателя долговой нагрузки. Проще говоря, взять ипотеку будет труднее и дороже.

Это же с 1 мая касается ипотек без первоначального взноса — взятых под залог имеющейся недвижимости.

Хотя застройщики указывали, что эти меры будут тормозить рост ипотеки, ЦБ готов с этим смириться, чтобы избежать надувания ценового пузыря на рынке недвижимости и чтобы ограничить риски банков. Ведь если заемщики массово не смогут платить свои ипотеки, кредиторы теряют деньги, а банковская система — устойчивость, поясняет регулятор.