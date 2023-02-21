С 1 января 2024 года МРОТ для работников внебюджетной сферы Башкирии вырастет до 23 389 рублей

«В ходе сегодняшнего Послания Владимир Путин озвучил рост минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5%. В Башкортостане, с учетом районного коэффициента в 15% минимальный размер оплаты труда для работников бюджетной сферы составит 22 128 рублей, а для работников внебюджетной сферы, с учетом еще и регионального коэффициента в 5,7%, минимальная заработная плата составит 23 389 рублей, - заявил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников. - То есть при выполнении работником всех своих обязательств и при отработке нормы рабочего времени за полный месяц работодатель с 2024 года не будет иметь права выплачивать меньшую сумму.

Это очень хорошая для всех граждан и для нашего министерства, отвечающего за уровень доходов населения, новость, поскольку повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан. Ведь главная задача органов государственной власти - это реальный рост доходов населения, сокращение бедности и неравенства в стране», - отметил замминистра.

Напомним, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы в Башкортостане, с учетом районного коэффициента в 15% и впервые заложенного регионального коэффициента в 5,7%, составляет для работников внебюджетной сферы 19 743 рубля, а для работников бюджетной сферы - 18 678 рублей.