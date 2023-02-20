На реализацию РАИП в Башкирии дополнительно выделят почти 1,8 миллиарда рублей

Распоряжениями правительства Башкирии на реализацию Республиканской адресной инвестиционной программы в 2023-2025 годах выделят дополнительно порядка 1,779 млрд рублей из остатков средств республиканского бюджета на 1 января текущего года. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В частности, дополнительные средства планируется направить на обеспечение пожарной безопасности, строительство и реконструкцию систем водоснабжения, газификацию, строительство школ и детсадов, строительство спортивных, медицинских учреждений.

Ранее «Башинформ» сообщал, что объем финансирования РАИП на три года составил 90,9 млрд рублей, большая часть средств (72,1 млрд рублей) выделяется из бюджета Башкирии.