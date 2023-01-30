В Башкирии объем финансирования РАИП на три года составит 90,9 млрд рублей

Объем финансирования республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) на 2023 год составит 29,6 млрд рублей, в 2024 году эта сумма составит 30,9 млрд рублей, в 2025 – 30,6 млрд. В постановлении правительства, подписанном премьер-министром Андреем Назаровым, отмечено, что за три года в РАИП заложено 90,9 млрд рублей, основная часть средств в размере 72,1 млрд рублей будет выделяться из бюджета Башкортостана.

Значительный объем финансирования будет направлен на строительство объектов коммунальной сферы в городах и районах республики. В частности, на продолжение строительства канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений в 2023 году заложено 1,6 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей федеральные средства. На развитие инженерной инфраструктуры геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» предусмотрено 20 млн рублей. 21,7 млн рублей из РАИП пойдет на строительство инженерной инфраструктуры в особой экономической зоне «Алга».

2,5 млрд рублей из республиканской адресной инвестиционной программы в 2023 году потратят на строительство новых школ в Уфе, Салавате, Нефтекамске, Иглинском, Чишминском, Аскинском районах.

В текущем году 6 млрд рублей выделят на строительство и реконструкцию больниц и поликлиник в Уфе, Мечетлинском, Учалинском, Дуванском, Кармаскалинском и Кушнаренковском районах. 419 млн рублей заложено на строительство крупного многофункционального реабилитационно-образовательного центра для детей с особенностями развития на базе детского санатория «Салют». Ранее «Башинформ» сообщал, что его строительство завершится к 1 июня 2024 года.

На создание детского санатория «Шифа» в Сибае в текущем году выделят 276 млн рублей.

На 2023 год запланировано приобретение троллейбусов для Уфы на сумму 624,1 млн рублей.

4,5 млрд рублей заложено в РАИП в этом году на строительство спортивных объектов. Среди них Дворец борьбы, центры фехтования и гребного слалома в Уфе, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном в селах Толбазы Аургазинского района и Темясово Баймакского района, строительство крытого катка в Баймаке, спортивного центра с бассейном и игровым залом в Нефтекамске. Три новых ФОКа откроются в столице Башкортостана к 450-летию Уфы.