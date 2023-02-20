За 6 лет в пищевую промышленность Башкирии инвестировано 8 миллиардов рублей

В пищевой и перерабатывающей промышленности Башкирии за 6 лет реализовано 15 инвестиционных проектов стоимостью 8 миллиардов рублей, отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании Правительства республики.

"Без учёта налоговых льгот и иных преференций по этим проектам оказана прямая региональная поддержка в размере 270 млн. рублей, - сказал Ильшат Фазрахманов . - Господдержка в пищевой отрасли стимулирует инвесторов на реализацию новых проектов. Только прошлом году в республике завершены два инвестиционных проекта, в их рамках инвесторы вложили порядка 627 млн рублей в переработку сахарной свеклы и молока".

По словам главы регионального минсельхоза, к 2026 году в республике планируется реализовать ещё 36 инвестиционных проектов по производству продуктов питания на общую сумму 36 млрд рублей. Объем производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности планируется увеличить до 160 млрд руб. в год.

Отметим, что с 2022 года в рамках республиканской программы развития пищевой отрасли сельхозпереработчикам Башкирии начали выделять новые меры господдержки. Им субсидируется 40 процентов затрат на новые технику и оборудование. Благодаря этой мере более 40 предприятий уже модернизировали производство – приобрели порядка 100 единиц техники на 130 млн рублей. Объём выплаченных субсидий при этом составил 50 млн рублей. В 2023 году на это направление из бюджета республики выделят 100 млн рублей.