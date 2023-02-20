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Сегодня, 13:20

Уровень производства мяса, молока и сахара в Башкирии значительно превысил потребности региона

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

По итогам прошлого года в Башкирии отмечался рост объемов производства пищевой продукции практически по всем ключевым позициям. О том, как региональные производители обеспечивают жителей республики основными продуктами питания, на оперативном совещании правительства рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

В частности, самообеспеченность по молоку и молочной продукции составляет в Башкирии 121%, по свинине - 130%, по говядине – 110%, картофелю – 155%, яйцу – 107%. Количество произведенного сахара превышает потребности жителей региона в 6,7 раза, а растительного масла – в 6 раз.

В целом по итогам 2022 года индекс производства пищевых продуктов составил 103%, что на 2,6% выше среднероссийского показателя и на 1,6% больше, чем в среднем по ПФО.

Ранее «Башинформ» рассказывал, какие продукты подешевели в Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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