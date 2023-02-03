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Вчера, 11:56

В Башкирии подешевели некоторые продукты

Галина Бахшиева, архивное фото
Фото:Галина Бахшиева, архивное фото

Статистики Башкирии опубликовали данные выборочного еженедельного мониторинга цен на отдельные продукты питания.

По информации Башстата, больше всего за неделю — на 3,6 процента подешевели мясные консервы для детского питания, снизившись до 972 рублей за килограмм в среднем.

В перечень ставших доступнее продуктов также вошли мороженая рыба, полукопченая и варено-копченая колбаса, гречневая крупа-ядрица, куры, сметана, хлеб всех сортов, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, говядина, шлифованный рис, свинина, цельное стерилизованное молоко, пшено, сахар, печенье, сыры и яйца.

Вместе с тем, в регионе наблюдается сезонное повышение цен на ряд свежих овощей и фруктов.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева, в регионе наблюдается снижение цен на ряд социально значимых продуктов. 

«Мы ведем мониторинг цен по 52 товарам продовольственной и непродовольственной групп. Если же поступают жалобы от жителей республики на повышение стоимости товаров за пределами списка, то мы также их туда включаем и смотрим. В случае выявления необоснованного роста цен направляем информацию в контрольно-надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования», — заявил Алексей Гусев.

Автор:Вероника Никитина
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