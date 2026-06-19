В Башкирии наградили организаторов мероприятий ко Дню эпоса «Урал-батыр»

Награды вручил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Обращаясь к участникам церемонии, вице-премьер отметил особую духовную значимость праздника, который был учрежден по инициативе Главы республики Радия Хабирова и отныне ежегодно проводится 8 июня.
— Минувшие праздничные дни показали, насколько силен и монолитен духовный фундамент нашего Башкортостана. Празднования в Бурзянском и Белорецком районах, в городе Уфе стали настоящим триумфом народного духа, масштабным этнокультурным событием, которое объединило тысячи людей самых разных возрастов и национальностей, — подчеркнул Урал Кильсенбаев.
Первый вице-премьер особо выделил преемственность поколений как главный итог прошедших торжеств. По всей республике свое мастерство демонстрировали юные сэсэны (сказители), наизусть читавшие тысячелетние строки древнего сказания. Символичным шагом в продвижении национального наследия стало открытие первого профильного класса «Урал-батыр» в Бурзянском районе, опыт которого по поручению руководства региона теперь будет тиражироваться по всему Башкортостану.
— Эпос «Урал-батыр» — это не просто памятник древней литературы. Это живое сердце башкирской культуры, наш священный ценностный ориентир. И то, как этот праздник отозвался в сердцах людей, особенно детей, — лучшая награда для всех нас, — отметил вице-премьер.
Урал Кильсенбаев отметил, что со следующего года при содействии министерства просвещения республики каждый школьный класс должен будет подключиться к участию в конкурсе по исполнению эпоса «Урал-батыр». Главная цель, по словам первого вице-премьера, чтобы знание этого богатейшего по содержанию памятника национального фольклора было в сердце каждого представителя подрастающего поколения. Также Урал Кильсенбаев отметил необходимость создания официального изображения Урал-батыра.
Урал Тагирович выразил глубокую благодарность всем, кто обеспечил проведение масштабных этнокультурных мероприятий на высочайшем организационном уровне. В числе награжденных — руководители и сотрудники министерств и ведомств, представители администраций муниципальных районов, ведущие ученые-фольклористы, музейные работники, режиссеры, артисты, журналисты, мастера народных художественных промыслов и технические специалисты. Это руководитель и солист группы AY YOLA, директор АНО «Урал батыр и Хумай» Ринат Рамазанов, руководитель творческого союза «Курайсы» Роберт Юлдашев, музыкант-мультиинструменталист, солист этно-шоу ZAINETDIN Загир Зайнетдинов, глава Белорецкого района Азат Хакимов, замдиректора Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева, и. о. директора Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Ранис Алтынбаев, директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин, председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева, руководитель Госансамбля кураистов Азат Аиткулов, директор историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фавзил Маликов и другие.
Также были награждены представители агентства «Башинформ» – обозреватель Лейла Аралбаева, переводчик отдела башкироязычного контента Альмира Давлетбаева и фотокорреспондент Валерий Шахов.
— За каждым успешным мероприятием, за каждым довольным гостем и улыбкой ребенка стоит ваша колоссальная, круглосуточная работа. Вы работали как единый, слаженный организм. Смогли вдохнуть жизнь в древнюю легенду, сделать ее современной, интересной и близкой для каждого. Сегодняшние награды — это знак нашего глубокого уважения к вашему созидательному труду, к вашей преданности родной культуре и истории, — резюмировал первый заместитель премьер-министра.
В завершение встречи Урал Кильсенбаев пожелал лауреатам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых масштабных свершений во благо развития и процветания Республики Башкортостан.
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