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09:29 (UTC+5), 19 Июня 2026

В Башкирии наградили организаторов мероприятий ко Дню эпоса «Урал-батыр»

Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем правительства Республики Башкортостан за значительный вклад в сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия народов региона, высокий профессионализм, а также успешную организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню эпоса «Урал-батыр».

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Награды вручил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Обращаясь к участникам церемонии, вице-премьер отметил особую духовную значимость праздника, который был учрежден по инициативе Главы республики Радия Хабирова и отныне ежегодно проводится 8 июня.

— Минувшие праздничные дни показали, насколько силен и монолитен духовный фундамент нашего Башкортостана. Празднования в Бурзянском и Белорецком районах, в городе Уфе стали настоящим триумфом народного духа, масштабным этнокультурным событием, которое объединило тысячи людей самых разных возрастов и национальностей, — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Первый вице-премьер особо выделил преемственность поколений как главный итог прошедших торжеств. По всей республике свое мастерство демонстрировали юные сэсэны (сказители), наизусть читавшие тысячелетние строки древнего сказания. Символичным шагом в продвижении национального наследия стало открытие первого профильного класса «Урал-батыр» в Бурзянском районе, опыт которого по поручению руководства региона теперь будет тиражироваться по всему Башкортостану.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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— Эпос «Урал-батыр» — это не просто памятник древней литературы. Это живое сердце башкирской культуры, наш священный ценностный ориентир. И то, как этот праздник отозвался в сердцах людей, особенно детей, — лучшая награда для всех нас, — отметил вице-премьер.

Урал Кильсенбаев отметил, что со следующего года при содействии министерства просвещения республики каждый школьный класс должен будет подключиться к участию в конкурсе по исполнению эпоса «Урал-батыр». Главная цель, по словам первого вице-премьера, чтобы знание этого богатейшего по содержанию памятника национального фольклора было в сердце каждого представителя подрастающего поколения. Также Урал Кильсенбаев отметил необходимость создания официального изображения Урал-батыра.

Урал Тагирович выразил глубокую благодарность всем, кто обеспечил проведение масштабных этнокультурных мероприятий на высочайшем организационном уровне. В числе награжденных — руководители и сотрудники министерств и ведомств, представители администраций муниципальных районов, ведущие ученые-фольклористы, музейные работники, режиссеры, артисты, журналисты, мастера народных художественных промыслов и технические специалисты. Это руководитель и солист группы AY YOLA, директор АНО «Урал батыр и Хумай» Ринат Рамазанов, руководитель творческого союза «Курайсы» Роберт Юлдашев, музыкант-мультиинструменталист, солист этно-шоу ZAINETDIN Загир Зайнетдинов, глава Белорецкого района Азат Хакимов, замдиректора Республиканского центра народного творчества Нафиса Тулыбаева, и. о. директора Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Ранис Алтынбаев, директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин, председатель Союза кинематографистов РБ Зухра Буракаева, руководитель Госансамбля кураистов Азат Аиткулов, директор историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фавзил Маликов и другие. 

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Также были награждены представители агентства «Башинформ» – обозреватель Лейла Аралбаева, переводчик отдела башкироязычного контента Альмира Давлетбаева и фотокорреспондент Валерий Шахов.

— За каждым успешным мероприятием, за каждым довольным гостем и улыбкой ребенка стоит ваша колоссальная, круглосуточная работа. Вы работали как единый, слаженный организм. Смогли вдохнуть жизнь в древнюю легенду, сделать ее современной, интересной и близкой для каждого. Сегодняшние награды — это знак нашего глубокого уважения к вашему созидательному труду, к вашей преданности родной культуре и истории, — резюмировал первый заместитель премьер-министра.

В завершение встречи Урал Кильсенбаев пожелал лауреатам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых масштабных свершений во благо развития и процветания Республики Башкортостан.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Сергей Щекатуров ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Сергей Щекатуров ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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