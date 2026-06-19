В Башкирии наградили организаторов мероприятий ко Дню эпоса «Урал-батыр»

Награды вручил первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев. Обращаясь к участникам церемонии, вице-премьер отметил особую духовную значимость праздника, который был учрежден по инициативе Главы республики Радия Хабирова и отныне ежегодно проводится 8 июня.

— Минувшие праздничные дни показали, насколько силен и монолитен духовный фундамент нашего Башкортостана. Празднования в Бурзянском и Белорецком районах, в городе Уфе стали настоящим триумфом народного духа, масштабным этнокультурным событием, которое объединило тысячи людей самых разных возрастов и национальностей, — подчеркнул Урал Кильсенбаев.

Первый вице-премьер особо выделил преемственность поколений как главный итог прошедших торжеств. По всей республике свое мастерство демонстрировали юные сэсэны (сказители), наизусть читавшие тысячелетние строки древнего сказания. Символичным шагом в продвижении национального наследия стало открытие первого профильного класса «Урал-батыр» в Бурзянском районе, опыт которого по поручению руководства региона теперь будет тиражироваться по всему Башкортостану.